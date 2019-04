Sprijin important pentru femeile abuzate de parteneri, în Cluj. Pot primi și 1400 lei/ lună

Pro TV

Femeile abuzate de parteneri au, de marți, un sprijin important la Cluj, unde s-a deschis primul Centru de Consiliere a Victimelor Violenţei Domestice din judeţ.

Victimele unor traume sufleteşti greu de estimat pot obţine şi o finanţare din partea primăriei, pentru a se putea muta în chirie, pe termen de doi ani.

Statisticile oficiale arată că, anual, peste 20.000 de persoane sunt agresate de parteneri, iar de multe ori preferă să îndure ani de zile acest chin, până să găsească puterea să ia viaţa de la capăt.

Eleonora Pocola s-a căsătorit în 1989 cu bărbatul pe care-l iubea, însă au urmat scene amare, cu scandaluri care treptat s-au transformat în bătăi. Martori la toate acestea erau, adesea, copiii.

"Tot ce se poate: abuzuri emoţionale, fizice, tot ce se poate, tot tacâmul. Am ajuns să nu mai am curaj să ies să mă întâlnesc cu prietenii, am început să fiu izolată de prieteni, familie. Toţi trebuiau îndepărtaţi. Cel mai mare regret e că nu mi-am scos copiii mai repede dintr-o astfel de căsnicie", povestește Eleonora.

S-a complăcut mai bine de 20 de ani în această situaţie, până când mai mulţi prieteni au sprijinit-o să poată scăpa din infern. Chiar şi după divorţ, hărțuirile au continuat ani la rând.

"Abuzurile nu încetează în momentul în care femeia spune că vrea să plece, atunci continuă mai acerb. În 2010 am reuşit să scăpăm de el, să îl scoatem din casă şi abia de vreun an jumate s-a liniştit", mai povestește femeia.

Centrul deschis acum pentru victimele violenţei domestice vine în sprijinul acestor femei care nu au curaj să înfrunte adevărul. Municipalitatea alocă şi diverse sume de bani pentru cele care vor să facă primul pas şi să se mute de-acasă.

Olah Emese, viceprimar Cluj-Napoca: "Oferă consilierea juridică şi psihologică, iar activitatea centrului este coordonată de un asistent social. Serviciile se referă la consultanță, fie de prevenire sau intervenţie. Se oferă între 900 şi 1400 de lei pentru plata chiriei".

Instituţia pune la dispoziţie chiar şi o echipă mobilă care să se deplaseze acasă la victimă.

Aurel Mocan, directorul Direcţiei pentru Asistenţă Socială Cluj-Napoca: "Echipa mobilă este constituită din patru persoane, trei colaboratori din cadrul Direcţiei de Asistență Socială şi un poliţist local. În situaţii de anunţ se mobilizează echipa şi cu echipajul de poliţie.”

Din ce în ce mai multe femei au aflat că pot cere ordin de restricţie, potrivit reglementărilor intrate în vigoare la începutul anului.

Comisar Gina Pop, şeful Centrului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii IPJ Cluj: "Au fost emise 26 de ordine de protecţie provizorie. Este un mecanism care întăreşte autoritatea poliţistului.”

Statisticile oficiale arată că în 2017, 21.000 de persoane au depus plângeri împotriva partenerilor de viaţă. Instanţele au emis 3000 de ordine de restricţie, dintre care mai bine de jumătate au fost încălcate ulterior de partenerii violenţi.

