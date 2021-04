Sergiu Ciobotariu a explicat de ce și-a vândut casa cumpărată din donații, cu ajutorul lui Moroșanu

Sergiu Ciobotariu, zis și „Călăreţul de la maternitate”, a explicat de ce a fost nevoie să vândă casa cumpărată din donaţii cu ajutorul lui Cătălin Moroșanu.

În martie 2020, Sergiu Ciobotariu a sensibilizat o țară întreagă cu povestea lui de viață. Atunci, tânărul din Iași a fost tras pe dreapta de polițiști după ce a fost surprins călărind spre maternitatea unde născuse soția lui.

Impresionat de povestea lui, Cătălin Moroșanu s-a oferit să demareze o strângere de fonduri pentru a-l ajuta să-și cumpere o casă mai bună pentru el și familia lui.

La un an de la aceste evenimente, bărbatul care a beneficiat de ajutorul atâtor oameni și-a vândut casa cumpărată din donații. Mai mult, el și-a luat mașină, deși nu avea permis. Într-un interviu acordat publicației bzi.ro, el a explicat de ce a recurs la acest gest.

„Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial”, a explicat tânărul.

„Pentru casa cealaltă am făcut un contract de închiriere pe 5 ani, iar, după perioada aceasta, el devine proprietar”, a completat tânărul.

Sergiu Ciobotariu spune că l-a anunțat pe Cătălin Moroșanu de alegerea lui, iar acesta l-a încurajat să facă așa cum consideră că e mai bine pentru familia sa. Pentru a se descurca, tânărul s-a angajat la viile Cotnari.

Fiindcă a fost acuzat că și-a cumpărat mașină de lux din banii obținuți din vânzarea casei, tânărul a explicat cum stau lucrurile.

„Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan”, a mai spus Sergiu Ciobotariu.