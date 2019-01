Românul care a organizat primele raliuri are 100 de ani. A lucrat și cu Regele Mihai

Românul care a ajutat la organizarea primelor curse de raliu din ţara noastră a împlinit sâmbătă 100 de ani. Se numeşte Marin Dumitrescu şi a lucrat şi cu Regele Mihai, de care îl leagă o prietenie adevărată.

Iar pentru cei curioşi să-i afle secretul longevităţii, nea Marin are un sfat: să fie cumpătaţi.

După un raliu de un secol, nea Marin a fost sărbătorit de apropiaţi.

Născut în 1919, a crescut pe lângă marii campioni români interbelici, sportivi cu performanţe internaţionale.

Pasionat de autoturisme, a început să participe la curse, însă comuniştii i-au luat maşina de curse.

Nu a renunţat şi s-a implicat în organizarea primelor curse de raliuri din ţara noastră în perioada comunistă.

Marin Dumitrescu: ”De câte ori am participat nu am luat niciodată locul 2. Am câștigat apăsând mai tare pe acceleraţie."

Pe Regele Mihai l-a cunoscut la Şcoala de Aviaţie de la Mediaş, unde făceau practică. Fără să ştie cu cine vorbeşte, Nea Marin povesteşte că l-a pus la muncă.

Marin Dumitrescu: "Trebuia să se bage cineva sub maşină şi s-a băgat pe un cărucior.”

Istoria le-a întrerupt însă prietenia. Nea Marin l-a revăzut pe Regele Mihai după Revoluţie şi i-a reparat o maşină de colecţie.

Spune că "a prins sută" pentru că a fost cumpătat. Nu bea alcool şi nu mănâncă mult. De fumat, nici vorbă. Fiul şi nepoţii, multipli campioni de raliu, i-au ”rulat” pe urme, uneori împotriva voinţei sale.

La 100 de ani, Marin Dumitrescu este o legendă printre pasionaţi.

Campion naţional şi campion regional la curse, nea Marin are în vitrina şi Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler înmânat de preşedintele României.

