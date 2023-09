Doza de ecologie. Românii, nemulțumiți de capacele introduse recent la apă și sucuri. „Mă zgârie mereu la nas când beau”

Până anul viitor, toți producătorii vor fi obligați să introducă pe piață astfel de capace, pentru reducerea risipei și creșterea ratei de reciclare, conform unei directive europene. Țara noastră se situează pe ultimele locuri când vine vorba de reciclare și riscă să rateze obiectivele asumate pentru 2025.

Dopurile atașate, introduse recent la apă și sucuri, au creat o dezbatere aprinsă între oameni. Unii s-au obișnuit cu ideea, alții însă...

Băiat: „Mă, mie nu-mi plac, sincer! Mă zgârie mereu la nas când vreau să beau, chiar sunt împotriva lor. Vreau dopurile înapoi! Rup chestia aia, mă chinui un pic, mă enervez, știi?”.

Fată: „Încerc să trag cât mai mult să se desprindă, mi se pare deranjant când beau”.

Cumpărător: „M-am obișnuit cu el, că na, nu pot să-l rup de fiecare dată”.

Fată: „Mi se pare că sunt bune, că ajută. Plus că știu că e regulament european și sunt bune pentru persoanele cu dizabilități. În primă fază, nu știam ce sunt, adică, mă, ce-s astea? Dar după am citit și am aflat... Eram a, OK, plus că sunt bune pentru reciclare, așa că de ce nu?”.

Pe Internet, sunt tot felul de soluții pentru aceste dopuri.

Astfel de capace atașate de sticle sau recipiente din plastic vor deveni obligatorii pentru toate recipientele de plastic care au mai puțin de trei litri. Și asta pentru că majoritatea dopurilor nu ajung niciodată să fie reciclate.

Raul Pop, director de programe Ecoteca: „Fiind mici, ele fie se desprind de sticle și rămân acolo, unde omul și-a consumat băutura, în natură de multe ori, fie pur și simplu în stația de reciclare se pierd, ele fiind foarte mici, nu ajung împreună cu balotul de sticle, spre exemplu. Și asta mai departe le duce la groapă sau la incinerare. Dacă eu am un suc, spre exemplu, care nu are capac nedetașabil, nu o să mai am voie să-l vând. Asta e o sancțiune foarte mare, pentru că asta înseamnă poate milioane de euro blocate în stocuri de produse care nu mai pot fi vândute”.

Măsura e integrată în legislația noastră încă din 2021, atunci când mai multe produse din plastic au fost interzise, cum sunt bețișoarele de urechi, paie sau tacâmuri. Multe se găsesc, însă, în magazine.

Prin aceeași directivă europeană, până în 2025, toate recipientele de plastic trebuie să conțină 25% plastic reciclat, iar până în 2030 procentul trebuie să crească la 30% pentru toate sticlele.

România se află pe ultimele locuri când vine vorba de reciclare și riscă să rateze țintele Uniunii Europene pentru anul 2025. În 2020, rata de reciclare pentru ambalaje era de aproape 40 de procente, în timp ce obiectivul UE pentru 2025 depăștește 65%. Conform datelor organizației Greenpeace, jumătate din PET-urile vândute nu ajung să fie reciclate.

04-09-2023