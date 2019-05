Protest la Baia Mare. Profesorii și elevii se tem că Școala Populară de Artă va fi închisă

Protest "cu cântec" în Baia Mare! Dascăli şi elevi ai Şcolii Populare de Artă au ieşit în stradă pentru că se tem că instituţia va fi desfiinţată.

Autorităţile îi liniştesc însă şi promit că vor doar să comaseze școala vocaţionala, iar profesorii cu studii superioare îşi vor păstra locul de muncă.

Oamenii, dotaţi cu pancarte şi instrumente muzicale, s-au adunat în centrul oraşului Baia Mare pentru a protesta.

Profesori, elevi şi părinţi sunt îngrijoraţi că Școala Populară de Artă ”Liviu Borlan” se va închide.

Grigore Chira, profesor: "Ne-am adunat să ridicăm o voce și să spunenem să nu desfiinţeze scoala. O instituţie de prestigiu.”

"Am o fetiţă care urmează cursurile şi nu ştim dacă mai primeşte o diplomă la finalul acestui an. Ce se întâmplă cu copilul? 3 ani de zile am susţinut-o", spune un părinte.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş îi liniştesc, însă, pe părinţi şi spun că şcoala nu se va desfiinţa, ci va deveni parte a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Doru Dăncuș, vicepreședinte Consiliul Județean Maramureș:

"Diplomele emise de Școala Populară de Artă pot fi emise şi de Centrul Creaţiei Populare. Noi suntem autoritatea tutelară şi atunci instituția poate emite diplomele fără probleme."

Toate cele 19 posturi vor rămâne şi în noua organigrama, spun autorităţile. Pentru personalul auxiliar se vor organiza concursuri, însă doar cei cu studii superioare îşi vor păstra posturile.

