Anchetă după ce 9 elevi de clasa a 3-a au ajuns la spital din cauza laptelui băut la școală

Este anchetă în plină desfăşurare la o şcoală din judeţul Suceava, după ce 9 elevi de clasa a 3-a au ajuns la spital cu suspiciune de toxiinfecţie alimentară.

Copiii au început să se simtă rău în timpul orelor, imediat după au băut din laptele primit la şcoală.

Din fericire, starea lor nu este gravă, însă au rămas internaţi pe timpul nopţii pentru a fi supravegheaţi îndeaproape de medici.

Starea de rău s-a instalat la elevii de clasa a 3-a de la şcoala din localitatea Bădeuţi, imediat după ce micuţii au băut din laptele primit de la unitatea de învăţământ. S-au plâns învăţătoarei, iar aceasta a chemat ambulanţa.

Daria Păsăilă, învățătoarea: "Am intrat în clasă şi după câteva minute, un copilaş mi-a spus că se simte rău, iar mai apoi şi alţii. Am vorbit şi cu ceilalţi şi tot de la ei am aflat că laptele ar fi avut gust rău."

La faţa locului au ajuns medicii de pe ambulanță. După ce au fost consultaţi, elevii au fost transportaţi la Spitalul Municipal din Rădăuţi.

Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Rădăuţi: "S-au prezentat 9 copii aduşi de ambulanţă, cu vârste cuprinse între 10 şi 11 ani care prezentau simptome de toxiinfecţie alimentară. S-au prelevat analize."

Între timp, reprezentanţii DSP Suceava au deschis o anchetă.

Liliana Grădinariu, directorul DSP Suceava: "Simptomatologia prezentată de către ei este uşoară, cu dureri abdominale, greaţă, iar unii şi vărsături. "

Echipa din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a prelevat probe din cutiile cu lapte aduse în şcoală pentru elevi şi urmează să stabilească dacă acesta era stricat. Totodată, au luat legătura cu firma furnizoare pentru a vedea dacă laptele a fost depozitat corespunzător.

