Probleme în sistemul de transfuzii din România. Raportul Comisiei Europene

Clădirea în care funcţionează Centrul de transfuzii din Bucureşti are peste 100 de ani şi nu a fost consolidată niciodată. Congelatoarele au zeci de ani, la fel şi o parte a aparaturii din centrul de recoltare.

Oamenii care vin să doneze sânge sunt nevoiţi să aştepte zeci de minute la rând pentru că nu sunt destui asistenţi.

În urmă cu 20 de ani, în centrul din Bucureşti lucrau 300 de persoane. Acum sunt sub 100. Din cauza lipsei de personal aici se lucrează într-un singur schimb, iar în zilele aglomerate un angajat e nevoit să facă munca a 3-4 asistente.

Iar situaţia se repetă în toată ţara.

Andrei Rosin, director centrul de transfuzii Sf. Gheorghe: "Plouă în clădire, a trebuit să refacem partea de sus şi jos unde a fost afectat. Nu avem personal suficient ca să realizăm colecta susţinută în centru şi cu echipe mobile"

Aceasta este doar partea vizibilă a problemelor legate de sistemul de transfuzii din România. Comisia Europeană a cercetat situaţia şi, pe lângă aparate şi clădiri vechi, a constatat că există şi un risc mare de securitate.

Raport audit: "Sistemul actual de trasabilitate a sângelui şi componentelor sanguine reprezintă o amenitare gravă la starea sănătăţii publice, din pricina probabilităţii ridicate a uneia sau a mai multor erori fatale''

Cu alte cuvinte, o pungă de sânge nu poate fi urmărită de la donator până la cel care o primeşte, trecând prin laboratoare, depozite şi spitale. Iar asta poate duce la erori fatale. Sânge cu o grupă greşită sau infectat ar putea fi livrat oricând, unui pacient în nevoie.

Aşa că experţii Comsiei Europene puteau cere închiderea centrelor.

Stefaan van der Spiegel: ''Am făcut un audit şi ştim că sunt probleme semnificative în sistemul de transfuzii din România. La Bruxelles puteam lua decizia de a face plângere în instanţă pentru că nu este respectat legislaţia europeană în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea. Am hotărât să nu facem acest lucru din 2 motive: primul este curajul de care aţi dat dovadă arătând aceste lucruri şi al doilea este faptul că am găsit aici oameni dedicaţi şi motivaţi să facă lucrurile să mearga''

Obligat de Comisia Europeană, statul român va face un sistem informatic prin care să poată fi urmărit traseul sângelului. Oficialii vor introduce şi metode moderne de testare în conformitate cu directivele europene.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: "Pentru a aplica ceea ce am gândit ca strategie avem nevoie de experţii europeni, de Comisia Europeană pentru a ne asigura finanţarea pentru că trebuie să facem o schimbare substantiala''

Unele centre vor fi mutate în clădiri noi, altele vor fi consolidate.

Banii vor veni, din 2021, iar între timp autorităţile de la noi trebuie să demareze proiectele.

Toate aceste schimbări vor aduce, cred autorităţile din sănătate, creşterea numărului de donatori. În prezent, mai puţin de 2% din populaţie donează sânge.