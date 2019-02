O bătrână din Bacău a rămas fără pensie după ce a primit în casă o necunoscută

O bătrână din Bacău a rămas fără niciun ban după ce i-a deschis ușa unei necunoscute și a lăsat-o să intre în casă. Individa a stat preț de câteva minute, apoi s-a făcut nevăzută cu 800 de lei, pensia femeii, pe care tocmai o primise.

Și un bărbat din Dâmbovița a căzut pradă hoților. El a fost jefuit în plină stradă de doi tineri.

Bătrâna, în vârstă de 85 de ani, din Bacău, locuieşte singură şi povesteşte că la uşa ei a apărut o tânără pe care a lăsat-o să intre în casă.

"A bătut la uşă şi eu am crezut că este nepoata mea. Am deschis uşa şi a şi intrat în casă. N-am invitat-o în bucătărie că mâncam acolo, doar în sufragerie. Stătea cu spatele la măsuţă, acolo erau banii, toată pensia", a spus bătrâna, Doina Zărnoagă.

După un sfert de oră, individa a dispărut cu tot cu banii de pe masa, opt sute de lei. Femeia şi-a dat seama că a fost jefuită abia când a vizitat-o nepoata, care i-a cerut bani pentru cumpărături. Imediat a sunat la 112.

"Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt şi desfăşoară activităţi specifice pentru identificarea autorului", a declarat Mariuca Amăriei, IPJ Bacău.

Poliţiştii spun că metoda folosită este cunoscută drept ”a împrietenirii”. Şi le atrag atenţia bătrânilor să nu lase persoane necunoscute să le treacă pragul.

Fără bani a rămas şi un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Picior de Munte din Dumbovița. Omul a fost abordat pe stradă de o tânără şi de prietenul ei, care, în cele din urmă, l-au jefuit.

"După ce am luat pensia, am fost urmărit de o persoană după ce a văzut unde am băgat banii. A venit la mine să îi cumpăr aur. Mă, eu nu cumpăr aşa ceva. Du-te, vinde unde vrei. Am luat bicicleta să plec, mi-a băgat mâna în buzunar și mi-a luat banii", a spus bătrânul jefuit.

Fata de 23 de ani a fost prinsă în scurt timp, însă amicul ei a reuşit să fugă.

Suspecta este din Vâlcea şi a mai avut probleme cu legea. La fel şi prietenul ei care se află în baza de date a poliţiştilor pentru furturi.

Între timp, poliţiştii încearcă să îi dea de urmă şi bărbatului care o însoţea pe tânără. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi pentru tâlhărie, aceştia risca să îşi petreacă următorii 10 ani în spatele gratiilor.

