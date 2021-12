Primul oraș din România care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an

Facebook/Allen Coliban

Unităţile de învăţământ, instituţiile publice şi de cultură aparţinând municipalităţii, iluminatul public şi semaforizarea din Braşov au trecut pe consum de energie electrică verde 100%.

Conform primarului Allen Coliban, Brașovul este primul municipiu care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an.

Aceasta a precizat, într-un comunicat, că a negociat cu Electrica Furnizare ca toată energia electrică pentru cele 525 de puncte de consum ale municipalităţii să fie din surse sustenabile.

"Braşovul îşi propune să ajungă Capitala Verde a României, iar pentru aceasta este foarte importantă atitudinea pe care o arătăm faţă de sustenabilitate. Sustenabilitatea se transpune inclusiv în zona energiei şi a curentului electric pe care îl consumăm pentru toate instituţiile publice din oraş. Vă pot anunţa că Braşovul este primul municipiu care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an. Am reuşit acest lucru pentru toate unităţile de învăţământ, pentru toate instituţiile subordonate, pentru tot consumul de curent pentru iluminatul public sau pentru domeniul schiabil şi facem acest lucru în urma unei negocieri reuşite cu furnizorul, o negociere care nu se transpune în tarife majorate pentru a avea doar energie verde", a declarat, în comunicatul citat, primarul Allen Coliban.

Energia electrică pentru alimentarea celor 75 instituţii cu personalitate juridică aparţinând municipalităţii braşovene, însemnând un total de 525 de puncte de consum, provine, în totalitate, din surse regenerabile, începând cu ultimul trimestru al anului, se arată în comunicatul citat.

Deşi toată energia primită de către municipalitate este verde, tariful plătit nu este mai mare decât cel pentru energia din surse convenţionale, a precizat sursa citată.

Electrica Furnizare asigură energia din surse regenerabile pentru cele 21 colegii şi licee, cele 16 şcolii gimnaziale, 29 de grădiniţe, cele 8 creşe, instituţiile de cultură, primăria şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local, centralele şi punctele termice, pieţe, parcările multietajate, bazele sportive, sistemul de iluminat public şi sistemul de semaforizare din oraş, energia electrică necesară domeniului schiabil (sistemele de producere a zăpezii artificiale, cele de pompare etc).

Conform datelor companiei, Electrica Furnizare asigură 65,44% din energie din surse convenţionale: 16.14% din totalul energie furnizate din cărbune, 28.33% energie nucleară, 20,23% din gaze naturale, 0,05% din păcură şi 0,69% din alte surse convenţionale, a menţionat sursa citată.

Din surse regenerabile asigură 34,56% din energia furnizată, astfel: 25.17% din totalul energiei furnizate consumatorilor este produsă hidroelectric, 4,99%, eolian, 0,32% din biomasă, 4,03% energie solară şi 0,05% din alte surse regenerabile.

Pentru Primăria Braşov, care beneficiază de serviciul ECO energie verde certificată 100%, cea mai mare parte din energie, 98,78%, este produsă hidroelectric şi 1,22% din centrale pe biomasă.

Conform actului adiţional încheiat de Primăria Braşov cu furnizor, preţul unitar fără TVA, compus din preţul propriu al energiei electrice + tarife reglementate (transport, sistem, distribuţie) + acciza necomercială + certificate verzi + contribuţie cogenerare pentru toate este de 915,54 lei/MWh.

În cazul iluminatului public, preţul unitar fără TVA este de 840,29 lei/MWh, iar pentru domeniul schiabil, preţul unitar fără TVA este de 912,92 lei/MWh, a mai menţionat sursa citată.