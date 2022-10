Primarul din Bran, despre Elon Musk: ”Și dacă era mama la petrecere, puteam să trec pe lângă ea și să nu observ”

Au existat indicii că la eveniment ar fi participat însuși Elon Musk - proprietarul Tesla, SpaceX si Twitter, ca și actrița Angelina Jolie - dar nimeni nu a reușit să le confirme prezența.

La rândul său, primarul din Bran, Cosmin Feroiu, nu a vrut să confirme, dar nici nu infirmat prezența acestor vedete, precizând că nu ar fi recunoscut-o la petrecere nici chiar pe mama sa, din cauza costumelor și a măștilor.

Primarul Cosmin Feroiu: ”Totul a fost minunat. A fost ca într-un film, a fost ca într-un basm. A fost o regie cu făclii, cu muzică, o petrecere între prieteni, în adevăratul sens al cuvântului.”

Reporter: Oficialii MAI au confirmat faptul că Angelina Jolie și Elon Musk n-ar fi venit aici.

Primarul Cosmin Feroiu: ”Chit că au confirmat sau nu au confirmat, eu personal nu pot să spun că l-am văzut pe Elon Musk sau pe Angelina Jolie. Nici nu pot să spun că nu i-am văzut, pentru că cei care aveau măști pe față sau erau pictați, nu pot să știu - dacă îmi permiteți o glumă - și dacă era mama la petrecere, puteam să trec pe lângă ea și să nu observ.”

Reporter: Domnule primar, dincolo de notorietatea pe care ați obținut-o, financiar vorbind, cam ce a însemnat această petrecere pentru orașul dumneavoastră?

Primarul Cosmin Feroiu: ”Vă dați seama că toată anvergura, prezența dumneavoastră, aici, faptul ce va urma după această petrecere va fi plus valoare pentru comunitatea din Bran, pentru comunitățile învecinate, pentru județul Brașov și cred că pentru România este, dacă îmi permiteți, o promovare mai mare decât s-a făcut până în prezent.”

La Castelul Bran au fost ”așa-zis strigoi”

Reporter: Dacă ne puteți descrie puțin petrecerea, cum a început, cum a fost regia despre care am tot auzit.

Primarul Cosmin Feroiu: ”Nu a fost așa de ușor să se intre la petrecere. Am intrat acolo, am fost duși de către cineva, pentru că au fost niște filtre. Vă dați seama că nu oricine putea să ajungă la această petrecere. S-a făcut pe bază de invitație, trebuia să regăsești pe o anumită listă specială și în tot arealul Castelul Bran a fost muzică ambientală, au fost așa-zis strigoi care întrețineau atmosfera pe acolo, deci a fost efectiv ca și cum mai face parte dintr-un film de acțiune. A fost un film plăcut, pentru că știam de la început că va fi o petrecere frumoasă”.

Reporter: Ce ne puteți spune despre restul invitaților?

Primarul Cosmin Feroiu: ”Da, pot să spun că am recunoscut pe majoritatea, trebuie să fiu sincer, că îi știam din vedere, îi știam din filme, știam de la televiziuni, de pe internet. Probabil, când o să am timp, o să caut și eu pe Google să văd cu cine am stat și eu la bar și am putut să am alături de mine în timp ce am băut un cocktail.”

Reporter: Ne puteți da câteva nume?

Primarul Cosmin Feroiu: ”Eli Mac Pirson sau Mac Parson, dacă nu greșesc, DJ-ița din Suedia, dar chiar nu mai știu pe fiecare în parte cum ... Serghei Brig. Cei care i-ați remarcat și dumneavoastră.”

În cele două seri de petrecere, DJ a fost tot Julia Sandstrom. Organizatorii au luat telefoanele celor din rândul personalului, iar participanții la petrecere au păstrat discreția asupra celor petrecute peste noapte.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 31-10-2022 14:07