Poveste impresionantă în județul Iași. O tânără de 22 de ani are în grijă 4 frați mai mici, după ce ambii părinți au murit

Poveste impresionantă într-o comună din Iași, acolo unde o tânără de 22 de ani are în grijă 4 frați mai mici. Copiii erau orfani de tată de 7 ani, iar mama lor a murit cu puțin înainte de Crăciun.

Cum sora cea mare nu a vrut să-și piardă frații în instituțiile statului, și-a asumat responsabilitatea pentru creșterea lor. Are, la rândul ei, doi copii mici, iar problemele nu ocolesc această familie mai putin obișnuită.

După ce mama lor a murit subit în decembrie, cei 4 copii, doi băieți și două fete cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani, riscau să ajungă într-un centru de plasament.

Sfârșitul mamei i-a marcat profund, iar o altă schimbare le-ar fi dat și mai mult viața peste cap.

Gabriela, sora lor mai mare, în vârstă de 22 de ani, și-a dat demisia de la serviciu, dintr-un mall din Iași, și s-a mutat alături de frații ei.

Gabriela Costandache, sora cea mare: „A avut pneumonie și a făcut preinfarct. Când am venit eu toți plângeau, toți erau supărați. Nu am vrut să ajungă pe la stat, am vrut sa fiu alături de ei."

Tânăra are acum responsabilitatea a 6 copii: pe lângă frați, are și ea un băiețel de 7 ani și o fetiță de 4 ani, pe care îi crește singură.

Se ocupă de toate treburile din casă, de la pregătirea meselor și curățenie generală, până la educație și ajutor la teme.

Tudor: Ne îmbracă, ne dă de mâncare până ne săturăm.

Reporter: E o mamă pentru voi.

Tudor: Da, acum da. Ne ajută mult, foarte mult.

Reporter: Cât e de important sprijinul surioarei mai mari?

Vasilică: Foarte important, pentru că ne îmbracă, ne dă să mâncăm, e bună cu noi.

Reporter: Ce îți dorești tu?

Vasilică: Să nu mergem la stat, să fim împreună.

Vecină: „Niciodată nu au vrut să fie despărțiți. A vrut să fie împreună pentru că ține la ei."

Pentru că au rămas fără niciun ajutor financiar, în afară de alocațiile copiilor, frații sunt sprijiniți cu tot ce au nevoie de Asociația Glasul Vieții, fondată de preotul misionar Dan Damaschin de la Iași. Tot el le-a construit, acum câțiva ani, și casa în care locuiesc.

Reporter: Cum îi ajutați?

Loredana Spînu, voluntar Asociația Glasul Vieții: Cu absolut tot, de la ulei, facturi, tot ce au copii nevoie pentru școală, pentru igienă, absolut tot.

Asociația preotului Damaschin are grijă, din donații, de 10.000 de copii și mame sărmane.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 27-02-2023 17:12