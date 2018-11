O tânără explică de ce nu vrea să se angajeze: ”Sunt casnică, mă țin părinții”. Planul autorităților

În plină criză a forței de muncă, autoritățile și-au propus să îi ia în evidență pe tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani care nu învață, nu muncesc și nici nu urmează cursuri de calificare.

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă va cheltui 46 de milioane de euro pentru a crea o bază de date ca să îi poată convinge să se angajeze. Însă mulți nici nu vor să se înscrie, darămite să își mai caute și o slujbă. Preferă să stea acasă, pe banii părinților sau cu ajutorul social.

O tânără care face parte din generaţia numită de specialişti NEET - Not în Education, Employment or Training - adică are între 16 şi 24 de ani, nu merge la şcoală, nu învaţa meserie şi nici nu munceşte își explică situația.

Reporter: De ce n-ai serviciu?

Maria Feher: Pentru că nu am vrut să muncesc.

Reporter: Si din ce trăieşti?

Maria Feher: Sunt casnică, mă ţine mama şi tata.

Reporter: Si când n-o să mai fie mama şi tata?

Maria Feher: Se găseşte ceva!

Autorităţile române ar vrea ca aceşti tineri să existe într-o bază de date ca să fie integraţi mai uşor pe piaţa muncii. Zeci de consultanţi special desemnaţi în cadrul proiectului au luat ţara la pas, dar misiunea lor este extrem de dificilă.

Majoritatea tinerilor refuză să se înscrie în baza de date a statului când află că le trebuie acte şi o adeverinţă medicală care se plăteşte.

Raluca Șteblea, consilier AJOFM Braşov: "Decât să dea 20, 30, 50 lei - preţul unei adeverinţe, mai bine renunţă. Ei s-ar aştepta să vii cu un sac plin cu bani şi să îl împarţi şi atunci, mai mult ca sigur, s-ar face coadă în spatele nostru."

Izabela Laszlo, asistent social comuna Apața: "Nu fac nimic, stau acasă, ascultă muzică, se joacă pe telefon, nu-i interesează o şcoală, o meserie şi din păcate trece vremea şi o să fie adulţi, unii chiar sunt adulţi, şi nu fac nimic."

Specialiştii spun că mulţi tineri aflaţi în această situaţie provin din mediul rural. Nu ştiu carte şi nu au învăţat o meserie.

Liliana Dragomir, director AJOFM Brașov: "Şansele sunt minime pentru aceste persoane, soluţii nu prea există pentru viitor atât timp cât nu reuşim să îi înregistrăm în evidenţele noastre, să putem şti de ei, să venim cu un pachet pentru stimularea lor."

Şi unii absolvenţi de studii superioare preferă să stea acasă, pe banii părinţilor.

Proiectul are un buget de 46 de milioane de euro, în majoritate fonduri europene nerambursabile. Oficialii îşi propun să identifice 200.000 de tineri fără ocupaţie şi măcar trei sferturi dintre ei să fie înregistraţi în evidenţele agenţiei de forţă de muncă.

