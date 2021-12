O profesoară din Iași a împărțit daruri pentru 100 de elevi care provin din familii sărmane: ”N-ai cum să rămâi indiferent”

Emoţii mari într-un sat din judeţul Iaşi. Elevii au fost vizitați de o profesoară care a predat, cândva, la școala din localitate.

Femeia a pregătit cadouri generoase pentru toți elevii, mai ales că mulți provin din familii sărmane. Au fost cumpărate cu bani donaţi online, de oameni inimoși.

Cei 123 de elevi din satul Brădiceşti s-au reunit în aşteptarea Alinei, o profesoară de chimie care a predat și la școala lor. A venit cu multe daruri și le-a făcut o surpriză, în prag de Sărbători. Au primit dulciuri, haine groase de iarnă şi rechizite, dar şi multe jucării.

De emoție, unii copii au rămas fără cuvinte.

Alina Rokaly: ”N-ai cum să rămâi indiferent la nevoile lor. Sunt oameni harnici și buni. Am început cu ideea de doar o jucărie și ceva dulce, dar cu ajutorul tuturor am reușit să realizez atât de multe, mai mult decât aș fi sperat. Știam că nu am posibilitate, ca și un simplu om să fac asta, dar am avut o groază de oameni minunați în jurul meu.”

Alina este cunoscută în comunitate pentru că, în ultimii 14 ani, a continuat să se întoarcă în satul unde a predat o vreme, pentru a-i ajuta pe copiii din familii sarmane.

Iordache Daniela, profesor Şcoala Gimnazială Brădiceşti: "Copiii aveau nevoi foarte multe și faptul că nu aveau nici pe ce să scrie, i-a rămas cumva întipărit. Atâta timp cât ei sunt viitorul e bine să facem toate eforturile."

Cei mici i-au cântat Alinei colinde şi i-au oferit felicitări de Crăciun, care să îi amintească de ei și peste ani.