O infirmieră debutantă are salariul cu 52% mai mare decât una cu 32 de ani vechime

Un medic de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov a publicat pe Facebook fluturașii de salariu a două infirmiere, în care se vede că cea care are cea mai mai vechime câștigă mai puțin decât cealaltă.

Medicul care a făcut publice aceste informații se numește Dan Grigorescu și este şef al Secţiei de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă al Spitalului de Urgenţă din Braşov.

În mesajul său se arată că infirmiera din Spitalul de Urgență Brașov care are 32 de ani vechime are un salariu de bază cu 52% mai mic decât o infirmieră debutantă de la Spitalul Municipal Săcele din acelaşi judeţ.

”Priviți "fluturașul" de salariu al infirmierei cu CEA MAI MARE vechime din SECȚIA CLINICĂ pe care o conduc (chirurgie plastică) dintr-un spital CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ.

Salariu de bază cu astronomică valoare de 2.148 lei!

Alăturat, cel al unei infirmiere debutante cu VECHIME ZERO dintr-un COMPARTIMENT de medicină internă din spitalul MUNICIPAL Săcele, jud. Brașov, unde este înscrisă ca salariu de bază suma de 3.266 lei. Adică un salariu de bază cu 52% mai mare!” - spune medicul.

El îi cere ministrului Sănătății să încerce să repare această situație.

”Doamnă Ministru Sorina Pintea, e de înțeles că nu aveți nicio vină într-o asemenea situație. Dar aveți responsabilitatea de a curma astfel de inechități flagrante!

Eu nu știu (și nici nu am nicio dorință să aflu) care sunt cauzele și cine sunt vinovații pentru apariția unei(unor) astfel de monstruozități. Însă dumneavoastră puteți afla, după cum vă este în putere să luați și măsurile necesare. Mă adresez dumneavoastră nu pentru a vă semnala un caz care poate fi doar unul izolat, ci pentru că am temerea că acesta se poate dovedi doar "vârful aisbergului" unei scăpări de sub control a fenomenului salarizării din spitale.

Oricum, oricare va fi rezultatul analizei dumneavoastră, tanti Dorina Hotnog (care mai are doar un an pâna la pensie, asta după ce a trudit în aceeași secție timp de peste 32 de ani) ar merita o mângâiere ministerială pentru lacrimile de obidă vărsate de ieri până azi. O mângâiere echivalentă cu sărutul lui Cuza-Vodă pe obrajii lui moș Ion Roată.

O mângâiere care ar anula, măcar și parțial, scuipatul sistemului pe care l-a primit în plină față, ieri, prin intermediul fluturașului de salariu, tanti Dorina!” - a scris pe Facebook medicul Dan Grigorescu.

