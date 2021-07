O familie din Neamț a rămas pe drumuri în urma unui incendiu. Vecinii au sărit în ajutor

Un incendiu devastator a lăsat pe drumuri o familie din județul Neamț. Este vorba despre un tată de 56 de ani care își crește singur cei trei băieți, după ce soția l-a părăsit.

Casa familiei s-a făcut scrum în urma unui scurtcircuit. Bărbatul a încercat să salveze măcar câteva lucruri, cu orice risc, însă fără izbândă. Vecinii îi găzduiesc deocamdată pe copii și pe tatăl lor, însă familia are mare nevoie de ajutor, ca să-și ridice o nouă locuința.

Nenorocirea a lovit duminică la prânz în comuna Fărcașa. Bărbatul în vârstă de 56 de ani era plecat în sat să aducă de mâncare celor 3 copii, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, când vecinii au dat alarmă. În numai câteva minute casa veche a fost cuprinsă de flăcări.

Câmpulungeanu Vasile, proprietar: “Casa e din lemn și are 70 de ani. E uscat tare lemnul și a luat foc instantaneu. Am încercat să sting se vede că m-am pârlit tot, dar nu am reușit”.

Bărbatul a spus că nu a reușit să salveze aproape nimic din locuință, precizând că nu are nici unde să locuiască.

Vecinii au ieșit într-un suflet să dea o mână de ajutor, apoi un echipaj de pompieri a încercat să stingă flăcările, însă în cele din urmă, casă a fost distrusă în totalitate.

Dragomir Goleanu, voluntar: “Am încercat până ce au venit pompierii, am încercat cu furtunul cu apă și cu ce am putut. Încerc să îi ajut că am trecut și eu prin chestii dinastea. Îl ajut cât pot”.

Vecinii sunt impresionați de soarta familiei greu încercate.

Iustin Tănasă, voluntar: “Erau prieteni foarte buni de-ai mei și am venit să dau o mână de ajutor. Nu putem să tăiem cu drujba sau alte chestii, dar strângem haine, dăm cu lopata”.

Gabriela Goleanu, vecină: “Are copii, i-a ars casa și dăm o mână de ajutor la ce e nevoie. Bărbații la acoperiș, baie”.

Copiii rămași fără casă povestesc că, în acele momente dramatice, se temeau că tatăl lor s-ar putea răni grav.

Stefănuţ Câmpulungeanu, băiatul cel mai mic: “A intrat tata cu un furtun, dar nu a reușit și am fost după el din nou că a amețit”.

“Patul nostru era nou că abia l-am cumpărat. Și după telefon și după calculator că aveam lecții pe el”, a spus el referitor la lucrurile de care îi pare cel mai rău.

Ionuţ Câmpulungeanu, fiul mijlociu: “S-a petrecut repede și m-am speriat doar pentru tata să nu pățească ceva”.

Pompierii, care au început o anchetă după incendiu, spun că totul a plecat de la un scurtcircuit. Până când vor avea din nou o locuința, bărbatul și copiii sunt găzduiți de vecini.