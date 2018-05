Numărul asistenților maternali, în creștere, ”De la 14 ani mi-am crescut sora”

Creşte numărul tinerilor care vor să fie asistenţi maternali şi să aibă grijă de copiii abandonaţi sau orfani.

Fie că n-au reuşit să îşi găsească un loc de muncă sau îşi doresc să fie părinţi "de meserie", cu salariu de la stat, concurența este destul de mare. De pildă, la Iaşi, sute de persoane aşteaptă să devină asistenţi maternali.

Irina are 29 de ani şi e din satul Popești, judeţul Vaslui. Are doi băieţi, de 6 şi 10 ani, dar şi-a dorit dintotdeauna să ofere dragoste şi unui copil fără căldură părintească. Acum un an a primit atestatul de asistent maternal şi de 7 luni este mămica unui băieţel abandonat la naştere. Pe toţi trei copii îi creşte singură, soţul ei fiind la muncă în Suedia.

Irina Ciubotă, asistent maternal: "Cred că am vrut să răsplătesc dragostea cu care m-au crescut bunicii. Am ales meseria asta cu sufletul. E multă muncă. În schimb, am şi satisfacţii. Cel puţin când îi văd în fiecare zi sănătoşi, când îi văd zâmbind, când văd că au încredere să îmi povestească lucruri, când cel mic zâmbeşte, e fabulos".

Şi doi soţi din Iaşi, în vârstă de 37 şi 39 de ani, au luat din centre patru copii. Recent s-au hotărât să aducă în casa lor şi un bebeluş de numai câteva luni, rămas singur pe lume.

Matei Rocă Daniela, asistent maternal: "Suntem tineri, dar avem o experienţă în spate. De la 14 ani mi-am crescut sora şi soțul meu a făcut voluntariat de la 18 ani".

Matei Rocă Ştefan: "În ianuarie am fost sunaţi pentru că se făceau cursuri pentru a fi atestat ca asistent maternal profesionist. Ca în multe alte meserii, dacă nu pui puţin suflet, de fapt mai mult suflet, nu poţi să faci faţă".

Dacă în urmă cu şase ani, în toată ţara era o criză de asistenţi maternali, acum sunt sute de solicitări. Ce-i drept, au crescut şi salariile. Un asistent maternal primeşte 1800 de lei pentru un copil îngrijit plus 600 de lei bani pentru hrană şi haine.

În schimb, numărul posturilor depinde de banii alocaţi de primarii, iar procesul de selecţie este unul complex.

Ion Florin, director DGASPC Iaşi: "La ora actuală avem circa 400 de solicitări de a deveni asistenţi maternali. De circa 2 ani încercăm să finalizăm aceste solicitări. Deci nu mai recrutam alte persoane decât cei pe care îi avem în baza de date.

Dacă în urmă cu 20 de ani erau doar 80 de asistenţi maternali în judeţul Iaşi, acum sunt aproape 800 care au grijă de 1500 de copii.