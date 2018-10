Noua HARTĂ seismică a Capitalei. Care sunt cartierele cele mai expuse în cazul unui cutremur major

Recent, autoritatile au redesenat HARTA seismica a Capitalei. Cele mai expuse cartiere la un cutremur major ar fi Baneasa si Pantelimon.

Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului efecte puternice s-ar simti si in Militari, Panduri si Drumul Sarii.

Ministrul Dezvoltarii, Vasile Dancu, a facut recent inventarul cladirilor subrede, reconsolidate, si a ajuns la o concluzie sumbra: doar 26 de imobile au fost intarite si mai sunt cel putin 600. Intre timp, increderea romanilor in autoritati cand vine vorba de un cutremur este la pamant.

O cladire de pe Strada Garii de Nord din Capitala are 350 de apartamente si este cea mai populata cladire de pe lista autoritatilor, incadrata in clasa I risc seismic. Aici locuiesc numai putin de 700 de persoane si nu poate fi reabilitata, pentru ca nu toate semneaza ca sunt de acord cu asta.

Asa ca, pana in decembrie, autoritatile promit sa rezolve situatia. In curand oamenii vor fi mutati, de voie de nevoie, in locuinte provizorii.

Vasile Dancu: "Incercam cu Ministerul Justitiei si am gasit deja cateva solutii interesante pentru ca sa putem lucra aici din punct de vedere normativ"

Bucurestiul vazut de seismologi arata cu rosu zonele cele mai vulnerabile: Casa Presei Libere, Baneasa si Pantelimon. In pericol sunt si cartierele Militari, Drumul Sarii si Panduri, din Vest si sud-vest.

Un efect mediu ar fi in Balta Alba, Vasile Lascar Gemenii, Titulescu si zona centrala. Iar efect scazut va fi in IMGB si Metalurgiei, cartiere din sud.

Intr-un studiu facut recent de IRES 77% dintre cei chestionati spun ca nu au incredere ca ar fi protejati de autoritati in caz de cutremur. Optimistii sunt doar 13 la suta.

Locatari: "La noi si la o ninsoare ne prinde cu chilotii in vine, dar la un cutremur - ce-o sa fie? O sa iasa Raed Arafat sa zica ca lucreaza si ca intervin si cam aia e.. in rest... cine are ghinion"

Vasile Dancu, vicepremier, ministrul Dezvoltarii: Suntem pregatiti, suntem pregatiti pentru ce putem prevedea. Niciodata nu esti insa totalmente pregatit pentru o situatie de catastrofa naturala de acest gen"

Autoritatile au inventariat fortele de salvare care ar trebui sa intervina, plus planurile de comanda si reactie. Amploarea dezastrului poate depinde insa si de anotimpul in case se produce cutremurul ori daca e ziua sau noaptea.

Reprezentant ISU: "Avem un sistem de manangement destul de bun, e national si permite o reactie destul de buna la nivel local, judetean"

Potrivit unui studiu facut in proiectul finantat cu bani europeni, Ro Risk, doar unul din trei romani care traieste in zone de risc la curtremur ar fi demonstrat ca sta bine la pregatirea teoretica si ca stie ce sa faca in caz de cutremur.