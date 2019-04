Nou gest făcut de asociația care i-a oferit casă Roxanei, fetița care își dorea piure și carne

Visurile devin realitate cu ajutorul oamenilor cu suflet mare.

Asociaţia "Casa Share", care i-a oferit Roxanei - copila din Vaslui care a impresionat o ţară întreagă - o casă nouă - ridică acum locuinţa cu numărul 20.

În ajutor i-a venit şi fondatorul Festivalului de Film American Independent, care va dona toate încasările din bilete pentru casa unei familii cu 6 copii din judeţul Iaşi.

În luna august a anului 2018, o familie cu 6 copii, din satul Cuza Vodă, judeţul Iași, s-a apucat să ridice cu propriile mâini o cameră. Acum, cei mici dorm toţi într-un pat, iar părinţii pe jos, pe pământ, într-o pătură. Asociaţia "Casa share" le-a venit în ajutor şi împreună cu familia au început să construiască o casă în comuna Popricani.

Pentru a termina, însă, mai au nevoie de bani. Aşa că fondatorul Festivalului de Film American Independent s-a oferit să le dea o mână de ajutor.

Cristian Mungiu: "Pentru că s-a născut de la început ca o ințiativă culturală, dar care are această latură umanitară, am găsit aceste contacte şi am propus ca toate încasările din acest an, de la toţi cei care vin să vadă filme la festival, să meargă către el. Anul ăsta sunt vreo 60-70 de proiecţii. Mi s-a părut o potrivire foarte bună că - cu ajutorul acestor fonduri - se va contrui casa cu numărul 20."

În plus, "Casa share" vrea să ridice şi un centru de zi pentru educarea copiilor care provin din familii fără posibilităţi.

Bogdan Tănasă, fondator Asociația ”Casa Share”: "Noi deja suntem pe casa share 160.000 de oameni. Am salvat până acum 140 de copii. Să arătăm că se poate, asta încercam noi să facem, să schimbăm viaţa copiilor. Avem şi un SMS LA 8844 cu 2 euro şi fiecare participă cu o sumă modică."

Cu ajutorul asociaţiei şi Roxana, fetiţa din Vaslui care a impresionat o ţară întreagă atunci când a mărturisit că îşi doreşte să mănânce piure şi o bucăţică de carne s-a mutat alături de familie într-o nouă casă, în decembrie 2018.

