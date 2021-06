Ministrul Energiei: Facturile la curent sunt mari pentru că furnizorii au jucat prost și au făcut speculă

Românii plătesc un preţ mare la energie din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor, care nu au cumpărat energie prin contracte pe termen lung, ci au preferat pieţele mai scumpe, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Furnizorii de gaze ar trebui să arate oamenilor în facturi cu cât au cumpărat gazele şi cu cât le vând mai departe, pentru ca toată lumea să vadă dacă scumpirea de 25% anunţată pentru 1 iulie este justificată, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Popescu a explicat și ce se întâmplă cu preţul energiei de la 1 iulie pentru consumatorii casnici.

”Va dispărea din factura consumatorului casnic acel discount de la preţul serviciului universal la preţul pieţei concurenţiale şi, evident, dacă nu ai trecut într-o piaţă concurenţială pe ofertele care sunt pe piaţă, la 1 iulie vor apărea alte oferte de preţ, care pot fi mai mari sau mai mici sau care pot fi la acelaşi nivel. Cert este că le recomand tuturor consumatorilor să opteze până în data de 1 iulie. Este simplu de optat la piaţa concurenţială. Piaţa serviciului universal este mai scumpă decât piaţa concurenţială. Dacă nu a optat nici până la 1 iulie pot să opteze oricând. Important este să opteze. Vor găsi oferte pe piaţă, pe comparatorul de la ANRE, oferte care sunt convins că unele vor fi mai bune decât cele actuale”, a spus ministrul.

Virgil Popescu a vorbit și despre facturile mari la energie electrică.

”M-am uitat pe preţurile care se vindeau anul trecut pentru anul 2020, preţurile futures, contractele care se încheie pe un an de zile - şi nu am văzut absolut nicio modificare de preţ între cei care au cumpărat în anul 2019 pentru 2020, 2020 pentru 2021, cei care cumpără acum pentru 2022. Am văzut o creştere a preţului zilei următoare (piaţa spot - n.r.). Examinând un pic acest lucru am văzut că foarte mulţi furnizori nu şi-au achiziţionat până la sfârşitul anului trecut energia pentru tot anul 2021 pentru consumatorii casnici. Din diverse motive eu pot să bănui că au crezut că nu se va liberaliza piaţa, că vom da înapoi cu liberalizarea pieţei. Nu s-a întâmplat acest lucru şi evident, neachiziţionându-şi energia producătorilor au cumpărat-o traderii care au scos-o pe piaţa zilei următoare şi aşa a crescut uşor preţul pe piaţa zilei următoare, dar pe piaţa contractelor încheiate anul trecut, cu un an de zile înainte, preţul este acelaşi”, a explicat ministrul Energiei.

”Piața se va regla”

Popescu este astfel de părere că prețul energiei pentru consumatori este mai mare acum şi din cauză că furnizorii” au jucat prost”.

”Da, cu certitudine. Au jucat un pic la speculaţie. Nu ştiu ce au câştigat din asta că nu au câştigat mare lucru din asta pentru că până la urmă au cumpărat mai scump şi au trebuit să vândă un pic mai scump, dacă cumpărau mai ieftin vindeau mai ieftin, dar, repet, piaţa se va regla. Ok, a fost o perioadă de tranziţie. Eu sunt optimist că piaţa se va regla şi mă aştept ca acum să cumpere pentru anul viitor energie, în aşa fel încât să avem o predictibilitate a preţului şi oamenii să ştie acest lucru”, a spus ministrul.

Popescu s-a referit și la anunțata scumpire cu 25% a gazelor pentru consumatorii care nu şi-au schimbat contractul.

”Nu ştiu în ce măsură cei 25% pe care furnizorii anunţă reflectă o creştere a preţului la gaze naturale. Ar trebui să ne uităm la preţul gazului natural de acum faţă de 2019, nu 2020 faţă de 2021, când cu adevărat am avut cele mai mici preţuri, pentru că am avut cele mai mici preţuri la gaz natural, dar şi aici sunt convins că piaţa se va regla”, a declarat ministrul Energiei.