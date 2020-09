Ministrul Economiei: Iarna aceasta, preţul gazelor naturale va fi mai mic decât anul trecut

Gazele naturale s-au ieftinit în România, a declarat marţi Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, care dă asigurări că preţul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decât preţul din iarna 2019.

"Aşa cum am promis, la 1 iulie, piaţa de gaze naturale s-a liberalizat. În plus faţă de această liberalizare am schimbat obligaţia de vânzare centralizată pe piaţa cu gaze cu un gas program release. Practic, prin acest program, am legat preţul gazelor din România de preţul bursei regionale de la Viena, Baumgarten. Exact cum am şi preconizat, oferta de gaze pe piaţa romţnească este mai mare decât cererea şi, evident, avem o ieftinire a preţului gazelor naturale, ajungând un pic sub preţul Bursei de la Viena. Asta înseamnă că piaţa românească devine piaţă funcţională şi de aceea fluxul de gaze este şi de ieşire din România, nu numai de intrare în România", a declarat marţi Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Ministrul Economiei spune că o veste bună şi pentru consumatorul casnic şi pentru consumatorul industrial este că preţul gazului natural în România va fi mai scăzut.

"Acum, nu putem compara preţul din octombrie, noiembrie, decembrie cu preţul de acum. Dar cu certitudine preţul din iarna lui 2020 va fi mai mic decât preţul din iarna 2019. Asta cu certitudine, pentru că preţul gazului a scăzut şi scăzând avem o referinţă mai joasă", a adăugat acesta.

Întrebat dacă producem suficient pentru a acoperi cererea, oficialul a răspuns pozitiv.

"Producţia Romgaz a crescut în ultima perioadă cu 10%, acolo practic a fost o întârire a echipei manageriale şi s-au redeschis sonde, iar Romgaz a reuşit să îşi crească producţia cam cu 10%. Asta înseamnă venituri mai mari pentru companie, venituri mai mari la bugetul de stat, o ofertă de gaz pe piaţa românească mai mare şi implicit toată lumea ar avea de câştigat şi implicit scade şi preţul la gaz. Şi industria românească devine mult mai competititvă", a precizat ministrul Virgil Popescu.

Explotarea gazelor din Marea Neagră, o prioritate în continuare

El a mai spus că explotarea gazelor naturale din Marea Neagră a rămas o prioritate.

"Trebuiau îndeplinite mai multe condiţii ca aceasta să se întâmple. Abrogarea Ordonanţei 114 a fost făcută, renunţarea la obligaţia de vânzare a 50% din producţie pe piaţa cetralizată a fost realizată şi înlocuită cu acest gas program release, care aduce beneficii prin scăderea preţului gazului. Mai rămâne de modificat Legea Offshore, care nu se poate face decât în Parlament. Nu ne putem asuma ca Guvern să modificăm Legea Offshore şi să fie modificată în Parlament, mai ales că suntem într-un proces electoral şi cred că nu este un moment prielnic", a adăugat ministrul, care a precizat că partidul nu are o majoritate în Parlament.

Oficialul a vorbit şi despre platforma pentru obţinerea granturilor în valoare de 1 miliard de euro, operaţională de marţi, unde până acum sunt 1.000 potenţiali doritori în prima etapă.

"De la ora 10 aplicaţia a fost lansată pe site, până la ora 11 au fost o mie de conturi în aplicaţie. Practic, începând de astăzi, cei care dorescsă beneficieze de cele trei scheme de finanţare se pot înrola într-o primă etapă, urmând ca săptămâna viitoare să îşi poată efectiv încărca documentele ca să poată să semneze contractele pentru a beneficia şi de finanţare", a adăugat el.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!