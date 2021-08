Mii de copii, în pericol, în timp ce merg la activitățile extrașcolare de la Clubul Cireșarii. Clădirile stau să cadă

Două mii de copii cu vârste cuprinse între trei și 19 ani sunt de ani de zile în pericol în timp ce merg la activitățile extrașcolare de la Clubul Copiilor Cireșarii din București.

Ultima igienizare a centrului a făcut făcută în 2006, iar clădirile și terenurile stau să cadă.

Directorul pasează responsabilitatea autorităților, iar Primăria și Ministerul Educației nu s-au implicat deloc. Cei responsabili au promis din nou cel puțin o igienizare până la începerea școlii și un teren multifuncțional cu nocturne, vestiare și alei de recreere.

La nivel national sunt 50 de cluburi ale copiilor pentru care Ministerul Educației alocă, anual, 400 de milioane de lei.

În sala de pictură, mobilierul nu a mai fost schimbat de zeci de ani, iar la cultură și civilizație franceză, 20 de copii se înghesuie într-o cameră fără lumină. 150 de fetițe strălucesc printre vechituri la gimnastică aerobică.

Întins pe 31.000 de metri pătrați, Clubul Cireșarii a fost construit în 1947. Aparține Ministerului Educației. Ultima igienizare a fost făcută în 2006. Din 36 de profesori, au mai rămas 22 și 16 cercuri de activități.

2.000 de copii sunt pregătiți să vină aici la activitățile extrașcolare de pe 13 septembrie, când începe școala, dar nu putem să nu ne întrebăm ce vor face ei aici, mai ales în aer liber.

Într-un garaj, reporterul Știrilor Pro TV a descoperit și un microbuz nou de 40.000 de euro, care stă nefolosit.

Mai departe, aleile spre terenurile de sport sunt împânzite de buruieni.

Directorul clubului are un singur răspuns: am cerut și nu ni s a dat.

Director: ”Am cerut și anul trecut, dar am cerut buget, dar nu ne-au dat cât am cerut. Ne-au aprobat pentru renovarea clădirii și ne-au aprobat o treime. Am renovat clădirea aia, că stătea să cadă.''

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ”Slab management, slab management, există un singur răspuns: resurse irosite.”

Reporter: ”Clubul Cireșarii arată bine în raport?”

Sorin Cîmpeanu: ”Da. 18 cercuri, 2.000 de copii înscriși, activități gratuite. Vom face tot posibilul ca măcar o igienizare capitală și o toaletare a arborilor, care sunt periculoși, să se facă până la începutul anului școlar.”

Ministrul Educației promite că va rezolva situația. Clubul va primi aproape două milioane de lei pentru reparații.