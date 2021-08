Micro-berarii se întrec în producerea de beri artizanale. Cum s-au schimbat gusturile românilor în ultimii ani

Ani în șir, în România s-a băut în principal bere blondă. Încet, încet oferta s-a diversificat și au început să apară micro-berarii care produc nenumărate beri artizanale.

Poate de aceea, țară noastră ocupă acum locul trei la nivel mondial la consumul de bere, după Cehia și Austria.

“-Care este băutură preferată când ieșiți la o terasă?

-Cum vezi în față mea! Berea! Exact! Berea artizanală îmi place, pentru gust și savoare, e mult mai ok pentru mine”.

Matei Lucescu – administrator fabrică de bere artizanală: „Cu siguranță berea artizanală în acest moment are un trend ascendent, românii caută din ce în ce mai mult altfel de produse, altfel de arome, gusturi mirosuri. Loturile sunt foarte mici ceea ce ne permite să experimentăm și cu rețete noi”.

Pe lângă rețetele clasice, producătorii de bere artizanală vin cu unele în ediție limitată, care se schimbă de două ori pe an.

Adina Mugescu - cofondator magazin de bere artizanală românească: "Toamna și iarna sunt destul de multe beri negre și beri roșii cu alcoolemie mai ridicată și mult mai aromate, spre exemplu, de fiecare dată în preajma Crăciunului se lansează beri cu scorțișoară. În schimb primăvară și vara sunt ft multe beri fresh cu alcoolemie mai redusă și cu mix de fructe mai interesant de lime, căpșune, în fiecare sezon avem așa o specificitate.

Citește și Suntem pe locul trei în lume la consumul de bere. Ce sortiment prinde din ce în ce mai bine la români

Julia Leferman, președinte al asociației BERARII ROMÂNIEI: „Românii au călătorit în alte țări și au savurat sortimente variate de bere și atunci așteptările pe care le manifestă și pe piață locală vin în acest sens, în care există o cerere din ce în ce mai mare pe sortimentație cât mai mare de bere

97 la sută din berea produsă în România este consumată pe plan local, iar numărul de producători de bere este în creștere.

Mihai Somfelean, administrator fabrică de bere artizanală: "Noi suntem încă la început, am dat drumul înainte de pandemie, și a fost un an extraordinar de greu, piață Horeca a fost închisă, aproape închisă, ne-am ordientat către supermarketuri. Berile artizanale au gust, au arome, sunt diferite, fiecare producător vine cu ceva în plus, poate mai alcoolizată, mai hameiata, producem beri care au gust."

Ultimele date eurostat plasează România pe locul 7 la producția de bere la nivelul Uniunii Europene, cu 1,7 miliarde de litri în 2020, adică 5% din volumul producției europene.

Iată câteva date despre 2020, conform EUROSTAT.

Germania -7,5 miliarde de litri, 24% din producţia totală a UE

Polonia - 3,8 miliarde de litri de bere, 12% din producţia totală a UE

Spania - 3,3 miliarde de litri de bere, sau 10% din producţia totală a UE

Olanda - 2,5 miliarde de litri de bere, sau 8% din producţia totală a UE

Franţa - 2,1 miliarde de litri de bere, sau 7% din producţia totală a UE

Cehia - 1,8 miliarde de litri de bere, sau 6% din producţia totală a UE

România - 1,7 miliarde de litri de bere, sau 5% din producţia totală a UE.