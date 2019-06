Lecții gratuite de dresaj canin în Brașov. Clienții sunt rugați să adopte din adăposturi

Un instructor din Braşov oferă lecţii gratuite de dresaj pentru câini. Are totuşi o singură condiţie, ca animalele să fie adoptate dintr-unul din adăposturile din judeţ.

La lecţii sunt înscrişi deja mai mulţi patrupezi, iar stăpânii sunt cât se poate de mulţumiţi.

Kuno are opt luni şi a fost salvat dintr-un adăpost din Braşov de Andrei. De două luni a început programul de dresaj, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Andrei Ticușan: „La început era neastâmpărat, ca să spun aşa. Nu ascultă, era şi puţin timid şi fricos, dar în timp mi-a câştigat încrederea şi acum suntem cei mai buni prieteni.”

Viaţa arată altfel acum şi pentru Lety, o căţeluşă pe care stăpânii au salvat-o după ce a fost abandonată într-un sac, la ghena de gunoi.

Dragoș Misică: ”Soţia a găsit-o, am fost, am văzut-o şi am luat-o. A avut nevoie de dresaj pentru că nouă ni se părea agresivă. Ne mușca frecvent, am interpretat-o agresivitate. Acum nu mai muşcă."

Programul de dresaj durează patru luni şi este gratuit. În tot acest timp, stăpânul este învăţat cum să comunice cu animalul.

Ca să existe această conexiune, spun specialiștii, este important ca cei care adoptă un câine să ţină cont de comportamentul şi trăsăturile animalului.

Boris, spre exemplu, are şase ani şi s-ar potrivi de minune într-o familie unde sunt persoane mai în vârstă pentru că este un câine liniştit. El ar putea foarte bine să trăiască la curte, unde are spaţiu suficient de mişcare.

Pentru Cici, în schimb, cel mai potrivit stăpân ar fi un copil. Are doar trei luni, este un câine de talie mică, aşa că poate foarte bine să crească şi la bloc.

Ca să beneficieze de dresaj, câinii trebuie să aibă microcip, să fie castraţi şi toate actele în regulă.