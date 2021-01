Goțiu: Televiziunea publică din Germania face un reportaj despre ”Mafia Pădurilor din România”

Fostul senator USR Mihai Goțiu susține că televiziunea publică din Germania, ARD, l-ar fi contactat pentru a colabora la realizarea unui reportaj despre tăierile ilegale de lemn din România.

Recent, Goțiu și-a depus candidatura în cadrul procedurilor interne din USR pentru a ocupa funcția de comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

De asemenea, el a susținut recent că urma să fie audiat de DNA Târgu Mureş pentru a da declaraţii, în calitate de martor, în dosarul tăierilor de păduri din Munţii Gurghiului.

Acum, într-un mesaj postat pe Facebook, fostul parlamentar a anunțat că reprezentanții ARD, televiziunea publică germană, l-au contactat pentru a participa la realizarea unui reportaj despre tăierile ilegale și despre ”lupta” sa ”împotriva jafului din pădurile României”.

Mesajul complet al lui Mihai Goțiu:

”TELEVIZIUNEA PUBLICĂ GERMANĂ, pe urmele Mafiei Pădurilor din România

Reprezentanții ARD, televiziunea publică germană, m-au contactat să particip la realizarea unui reportaj despre tăierile ilegale și despre lupta mea împotriva jafului din pădurile României. E o invitație mai mult decât onorantă și, cât o fi zăpada de mare, am stabilit să ajungem cât de repede în Munții Gurghiului, din județul Mureș, pentru a filma la fața locului dezastrul lăsat în urmă de Mafia Pădurilor.

Îi voi conduce pe jurnaliștii televiziunii ARD în zonele în care am documentat una dintre cele mai mari tăieri ilegale din țara noastră, într-un caz în care, după sesizările pe care le-am depus, procurorii DNA au deschis, în primele zile ale acestui an, un dosar de cercetare penală. Eu îmi pregătesc bocancii pentru munte și zăpadă. Sper că, în timpul ăsta, ministrul Mediului, pregătește darea în folosință a sistemului de urmărire a materialului lemnos, SUMAL 2.0, și că pe 1 februarie, fără nicio altă amânare, acesta va fi funcțional. Și mai sper că, anii viitori, să ajungem la momentul în care jurnaliștii români și străini vor documenta modul în care am învins Mafia Pădurilor, nu doar rănile dureroase și dezastrul pe care le lasă drujbele și TAF-urile în urma lor.”

USR: ”În starea de urgență s-a furat mai mult lemn”

În iunie 2020, USR a transmis un comunicat în care a afirmat că, în România, în perioda stării de urgență ”s-a furat” mai mult lemn decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, conform sursei citate, numărul transporturilor de lemn confirmate ca fiind ilegale în urma apelurilor făcute de cetățeni la 112, în perioada martie – mai 2020, a fost dublu față de lunile similare ale anului 2019.