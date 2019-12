Gest impresionant. Un tânăr construiește o casă pentru o familie sărmană cu 5 copii

Gest nobil făcut de un tânăr de 30 de ani din județul Botoșani, pentru o familie sărmană cu 5 copii, care locuiește într-o casă dărăpănată, veche de un secol.

Bărbatul a lucrat ca bucătar în Marea Britanie mai bine de 5 ani, iar de câteva luni s-a întors definitiv în țară și - impresionat de povestea familiei - a început să construiască o casă.

În acest proiect s-au alăturat și mai mulți oameni cu sufletul mare, care vor să-i răsplătească pe cei 5 copii, premianți la școală.

Cei cinci copii, cu vârste între 8 și 16 ani, trăiesc în condiții vitrege. Își fac temele pe rând la o măsuță și dorm într-o singură cameră de câțiva metri pătrați, iar părinții stau într-o magazie lipită de casă.

Daniel Câșlariu: ”Aici stau părinții… E o odaie și se încălzesc la soba asta. Nu au niciun fel de condiții. Aici stau copiii. Acum le-a adus cineva o măsuță ca să își facă temele. Până acum scriau pe rând la măsuță asta de la televizor. Uitați și dumneavoastră… O mână de diplome ale copiilor. Cinci copii premianți.”

Alina, mezina familiei, este în clasa a doua, și părinții sunt mândri că are numai note mari! În plus, după teme, copila îi ajută întotdeauna pe cei mari în gospodărie.

Reporter: ”Ce ți-ai dori de Moș Crăciun?”

Alina, mezina familiei: ”Un puzzle cu prințese.”

Reporter: ”Cum vă faceți voi temele?”

Alina: ”Ni le facem pe rând”.

Reporter: ”Ce vrei să te faci când o să fii mare?”

Alina: ”Profesoară de matematică”.

Reporter: ”Ce te determina să înveți atât de mult? ”

Petronela (14 ani): ”Situația în care trăim”.

Reporter: ”Tu și cu frățiorii tăi dormiți într-o singură camera?”

Petronela: ”Da”.

Reporter: ”Cum vă faceți temele?”

Petronela: ”Pe rând”.

Reporter: ”Ce îți dorești de Crăciun?”

Petronela: ”Să ne mutăm în casa cea nouă”.

Impresionat de soarta familiei, tânărul a strâns donații de la cunoscuți, prieteni și oameni de afaceri și a hotărât să le ridice o casă nouă celor mici. Speră ca, până la Crăciun, familia să se poată muta.

Daniel Câșlariu: ”M-a impresionat foarte mult că sunt copii premianți, copii care pot fi un plus pentru societatea noastră. În același timp, trebuie să le dăm și o mână de ajutor. De aceea am hotărât să mă implic și să le fac o căsuță de la zero și cu ajutorul oamenilor.”

Părinții copiilor muncesc cu ziua prin vecini, dar nu se plâng de greutăți.

Alin Cârmaci, tatăl copiilor: ”Suntem bucuroși că ne putem înțelege, iar copiii sunt sănătoși. În rest, toate vin de la sine.”

Reporter: ”Sunteți mândru de copii?

Alin Cârmaci: ”Foarte mândru. E pentru ei și este meritul lor. Pentru că au ascultat și au învățat. ”

Pentru noua casă ar mai fi nevoie de mobilier, iar copiii s-ar bucură de rechizite și haine de iarnă.