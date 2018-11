Gazon artificial, pe străzi în Bacău. „Se păstrează mereu verde și nu necesită tundere”. FOTO

News.ro

Primăria Bacău a început să pună gazon artificial în oraş, pentru început într-o zonă centrală unde alte tipuri de gazon nu au rezistat, transmite news.ro.

Autorităţile spun că fac "o încercare" cu acest gazon artificial, care nu trebuie tuns sau udat.

Potrivit Ziarul de Bacău, Direcţia Spaţii Verzi a Primăriei Bacău a început să pună gazon artificial prin oraş, într-o primă fază în zona Pieţei Centrale, pe un trotuar unde, din cauza traficului, alte tipuri de gazon nu au rezistat.

"Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire specială. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga şi am luat această decizie", a declarat Cristinel Dumbravă, directorul Direcţiei Spaţii Verzi Bacău.

Noul gazon are o grosime de doi centimetri şi este ignifug, deci dacă sunt aruncate mucuri de ţigară nu va lua foc.

Ziarul de Bacău mai scrie că este pentru prima dată când se pune un astfel de gazon în municipiul Bacău. Avantajul este că se păstrează mereu verde, este uşor de întreţinut, nu necesită tundere şi are o durată de viaţă între 10 şi 12 ani, potrivit siteurilor de specialitate. La liber, preţul este de 54 de lei metrul pătrat.

