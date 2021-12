Drama unor familii care au rămas fără case după un incendiu puternic, în prag de Sărbători. Cum sunt ajutați

Luna decembrie a început pentru mai multe familii din Constanța cu un dezastru: un incendiu puternic le-a mistuit casele, iar oamenii abia și-au revenit și încearcă să revină la normalitate.

Au rămas doar cu hainele de pe ei, iar acum trebuie să o ia totul de la zero. Oameni generoși le-au venit acum în ajutor și se străduiesc să le refacă locuințele.

Pentru soții Rusu, 2 decembrie a fost o zi neagră! În doar câteva ore au pierdut tot ce aveau. Au ieșit din casă doar cu hainele de pe ei.

Cornelia Rusu: ”Când vine cineva și îmi aduce o pătură sau o haină mă simt foarte prost, dar n-am ce face, că așa am rămas, cum mă vedeți. Am rămas cu pensia soțului, cu atât am rămas, cu 1.600 lei. Am rămas așa cum vedeți, două ziduri, atât a mai rămas.”

Vasile Rusu: "La mine n-a rămas nimic din toate ce au fost, nici acte, niciun act nu avem, nici buletin, niciun certificat. Banii în casă au rămas toți acolo și au ars, n-am scos nimic. Banii erau puși pe rate, cum trebuia, să plătim chirii și ce mai era de plătit. Au ars o grămadă. "

Cei doi soți și copilul lor s-au mutat în bucătăria de vară, iar tot ce au găsit în urma incendiului a fost o icoană.

Și casa altei femei s-a făcut scrum. Proprietara nu a reușit să mai salveze nimic. Soțul este bolnav, iar copiii nu au posibilitatea să-i ajute să-și refacă întreaga locuință.

Elena Bulgaru: "Aici era dormitorul, acolo era sufrageria, aici aveam un holișor, acolo era debaraua cu zarzavaturi și a ars tot în câteva ore ce am strâns în 40 ani. Noroc de oamenii ăștia cu suflet mare, care ne ajută, cât de puțin, contează. N-am crezut vreodată că ajungem așa. Eram mulțumiți să fim sănătoși și să ne bucurăm de bătrânețe, de copii, de sărbători, acum veneau la noi. "

Oamenii au primit acum un sprijin, iar mai mulți muncitori lucrează benevol la refacerea locuințelor.

Până acum s-au adunat din donații lemne pentru acoperișuri, ciment și BCA, cu care muncitorii au reușit să ridice pereții caselor. Mai este însă mare nevoie de materiale de construcții, inclusiv de geamuri, gresie, faianță și parchet.