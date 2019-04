Drama unei familii cu 3 copii. Și-au pierdut bunica și casa înainte de Paște

Disperare într-o familie cu 3 copii din Târgu Mureş. Aceştia au rămas pe drumuri, după ce locuinţa pentru care au muncit o viaţă întreagă a ars în întregime.

Durerea este cu atât mai mare cu cât în incendiu familia a pierdut şi bunica de 61 de ani. Oamenii au rămas doar cu hainele de pe ei, dorm pe la cunoştinţe şi speră că îşi vor putea reface casă, cât de curând.

A trecut aproape o săptămână de la incendiul puternic, care în câteva minute a distrus două locuinţe aflate în aceeaşi curte.

Familia se uită neputincioasă la ruinele rămase, la lucrurile făcute scrum, şi nu găsesc puterea să o ia de la capăt.

Când a izbucnit incendiul în casa părintească, bunica de 61 de ani s-a dus imediat la fiica ei să ceară ajutor. Atunci au văzut-o ultima oară. Speriată că unul dintre copiii ei a rămas în casă, femeia în vârstă a intrat prin flăcări şi nu a mai ieşit.

Vass Gabriella, fiica: "Mama a strigat pe soţul să vină că arde casa. Am ieşit afară, am intrat la mama în curte, dar nu s-a mai putut face nimic că aşa flacără mare a fost"

Vass Karoly Attila, nepotul: "Bunica a intrat înapoi în foc. M-am dus afară, când am luat o vestă să intru am ajuns lângă ea, am ţinut-o de mână, a căzut o grindă pe mână şi n-am mai putut să o salvez. Au căzut lemnele de sus primaa dată pe mine, după aia pe ea".

În câteva secunde incendiul a cuprins şi cealaltă locuinţa. Oamenii au încercat să stingă focul până la sosirea pompierilor, însă nu au reuşit. Pompierii au fost cei care au descoperit trupul carbonizat al femeii şi au încercat să afle din ce cauză au izbucnit flăcările.

Magos Gheorghe, bunicul: "Cu 40 de minute înainte am plecat să tai un miel şi când am tăiat am primit un telefon de la fiica mea: "Tată, hai repede acasă că arde casa şi s-ar putea să fie mamă în casă".

În urma tragediei, oamenii au rămas doar cu hainele de pe ei. Dorm fiecare pe unde apucă, pe la cunoştinţe sau prieteni. Au muncit în străinătate mulţi ani ca să îşi facă un trai mai bun, acum însă au ajuns pe drumuri.

Pentru a ajuta familia cu trei copii şi bunicul rămas văduv, oamenii inimoşi au pornit o campanie pe internet.

