Cu cât sunt plătiți tinerii aflați în internship. Platformă de recrutare: De la începutul verii au fost 20.000 de aplicări

Așa că tot mai multe instituții publice, pe lângă companiile private, au programe de practică. În această perioadă, doritorii sunt plătiți.

Ioana Călin este studentă în anul al doilea la drept. Este unul dintre cei 150 de tineri admişi în programul oficial de internship al Guvernului, pentru care au fost peste 1.000 de solicitări în această sesiune.

Ioana Călin, intern în Guvernul României: „Am aflat de acum câţiva ani, fiind pasionată de admin publică, doar ca atunci când am vrut să aplic nu aveam vârsta necesară. Am avut ocazia de a lucra cu toată echipa departamentului, am fost implicată în toate act lor zilnice, şedinţe, documente, am luat contact cu fiecare parte a acestui department.''

Virgil Gabriel Florescu, președinte Programul de Internship al Guvernului: „Este o lipsă de tineri în administrația publică şi e un interes foarte mare din partea tuturor instituțiilor în acest sens.”

Pentru prima dată şi Poşta Română va avea un program de internship. Compania estimează că în următorii 10-15 ani, peste 15.000 de angajaţi din cei 22.000 vor atinge pragul pensionării.

Irina Smărăndița, manager departament „Strategy Management”, Poșta Română: „Feedbackul pe care l-am primit până acum este foarte bun şi în doar o zi, în prima zi, avem aproape 10 candidaţi pe post deja.”

Şi companiile private caută, în această perioadă, cât mai mulţi interni pe care îi iau de pe băncile facultăţilor şi îi formează.

Teodora are 22 de ani și este studentă în anul al treilea la Facultatea de Inginerie Medicală, în Bucureşti. A ales să facă practică în domeniu și își dorește să se angajeze în cadrul unei companii care se ocupă de furnizarea de echipamente medicale.

Teodora Ciulei, studentă: „Fiind o firmă foarte mare mi-am dat seama că am de la cine să învăț și faptul că a fost plătită a fost doar un bonus pentru locul în care am venit.”

Aceeași facultate a terminat-o și Flavia. A fost angajată la o firmă după ce a fost în făcut internship și lucrează deja de mai bine de doi ani.

Flavia Gheorge, angajată: „Clar este mult mai ușor să intri pe o poziție dacă ai un internship, mai ales la o companie de top.”

Totuși, pretențiile tinerilor au crescut în ultimii ani. Își doresc mai mulți bani încă din primul an de muncă. În prezent lefurile medii variază între 2.400 de lei și 5.000 de lei, potrivit unei platforme de recrutări.

Ana Călugăru, manager comunicare, platformă locuri de muncă: „Angajatorii sunt deschiși în această perioadă să aducă tineri în internshipuri sunt cei din IT, telecom, cei din zona financiar-bancară, producţie-retail, din zona de energie. De la începutul verii şi până acum au fost inregistrați aproape 20.000 de aplicări pentru ofertele de internship.”

În acest moment, este obligatoriu ca angajatorii să îi plătească pe tineri cu minimum 50% din salariul minim pe economie.

