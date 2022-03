ÎmpreunăPentruUcraina – Fundația Altex, sprijin pentru cei fugiți din calea războiului

Fundația Altex lansează campania #ȊmpreunăPentruUcraina, prin intermediul căreia vine ȋn sprijinul celor fugiți din calea războiului.

Primul pas este donarea de echipamente de ȋncălzire și alte produse necesare către Consiliile Județene Maramureș și Tulcea, și Comandamentului ISU Suceava, pentru corturile militare din localități de la granița românească, dar și de cealaltă parte a frontierei, ȋn Ucraina. Ȋn același timp, Fundația demarează o campanie de strângere de fonduri, #ȊmpreunăPentruUcraina, care vor fi direcționate, de asemenea, către ajutorarea refugiaților.

,,Solidaritatea este una dintre valorile care definesc Fundația Altex, am demonstrat-o ȋn crizele interne, din ultimii doi ani, și o facem și acum, față de vecinii noștri. Când am luat legătura cu instituțiile locale și am ȋntrebat cu ce putem ajuta, primul răspuns pe care l-am primit a fost ,,ȋncălzitoare”. Prin urmare, ne-am mobilizat, și ȋmpreună cu partenerii noștri trimitem peste 450 de aeroterme și calorifere, dar și alte produse necesare, către taberele de refugiați”, a declarat Mihaela Mitescu, Președinte Fundația Altex.

Prima donație din cadrul campaniei #ȊmpreunăPentruUcraina constă ȋn: 100 de convectoare electrice Beko, 200 de calorifere Vortex, 80 de calorifere Concept, 20 calorifere Vortex, 50 de calorifere Rowenta, 10 televizoare Vortex, 70 de jocuri si jucarii și cinci lăzi frigorifice Whirlpool.

Fundația Altex a demarat și o strângere de fonduri, pe site-ul https://fundatiaaltex.ro/. Acestea vor fi direcționate tot către ajutorarea refugiaților. Din donații, Fundația va achiziționa haine, pături, medicamente, produse de igienă și alte obiecte necesare, pe care le va trimite către instituții sau ONG-uri implicate activ ȋn susținerea taberelor de refugiați.

Clienții și partenerii Altex, dar și toți cei care vor să contribuie la acțiunile Fundației, o pot face donând ȋn contul bancar: RO84 BACX 0000 0019 7413 0001, deschis la UniCredit Bank – Sucursala Grigore Mora, București.

Ȋn cadrul campaniei ,,Ȋmpreună pentru România. Salvăm vieți”, inițiată ȋn 2020, Fundația Altex a donat produse IT și electronice, măști de protecție, echipamente și aparatura medicale, ȋn valoare de peste 5 milioane de euro, către spitale, instituții și unități de ȋnvățământ din toate colțurile României, de la ȋnceputul pandemiei Covid-19 și până ȋn prezent.

Despre Fundația Altex

Fundația Altex este o organizație nonprofit, înființată de Altex România, cu rolul de a se implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea românească.

Organizația are printre obiective dezvoltarea de proiecte de responsabilitate socială ce pot contribui la schimbarea sistemului de educație, la îmbunătățirea sistemului medical, dar și la promovarea de practici sustenabile pentru un mediu mai curat.

Fundația Altex reflectă în identitatea brandului o abordare de tip Human Social Responsibility (HSR) - oamenii sunt în centrul fiecărei organizații.