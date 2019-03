Conferinţă internaţională despre lumea de mâine, organizată de elevii unei școli din Cluj

În contextul în care multe generaţii de elevi se plâng de nivelul educaţiei, o şcoală din Cluj a reuşit, prin efortul adolescenţilor de clasa a zecea, să organizeze o conferinţă internaţională despre lumea de mâine.

Cu iniţiativa şi energie, zeci de elevi de clasa a X-a au căutat sponsori şi au primit delegaţii din Germania, Statele Unite, China şi Marea Britanie.

Ba chiar i-au scris preşedintelui României despre acest joc foarte serios al lor, în care şi-au atribuit roluri de coordonatori, manageri sau directori financiari.

Timp de trei zile 20 de elevi ai unei şcoli private din Cluj conduc propriul lor eveniment. La doar 15 ani au reuşit să coordoneze echipele de 40 de delegaţi străini.

Esenţială a fost etapa de finanţare. Aşa ca Ioan s-a ocupat de sponsorizări. A contactat firme din Cluj, le-a prezentat ideea şi i-a convins să le ofere sprijin.

Ioan Pristavu, elev: "Am fost directorul financiar al Summit-ului Internaţional al tinerilor din Transilvania şi m-am ocupat de finanţe şi de sponsori, am mers chiar eu şi am găsit companii foarte bune care au aceleaşi idealuri ca şi noi".

Şi colegii lui au avut roluri importante în organizare.

Daria, elevă: "Eu sunt PR managerul pentru acest summit, m-am ocupat cu relaţia cu presa, eu am grijă şi de pagina de Facebook şi de Instagram, aşa că am învăţat foarte multe."

Ideea a pornit de la Eric, un tânăr de 16 ani, care îşi doreşte să fie avocat, dar şi politician, cu totul diferit de oamenii politici de astăzi. El a ales şi tema summitului: "Schimbarea lumii de mâine prin discutarea lumii de azi".

ERIC BERINYI, iniţiator summit: "Tema pe care am ales-o am considerat că se potriveşte mult tinerilor, considerăm că secolul 21 este al tinerilor".

Organizatorii au fost încurajaţi atât de profesori, cât şi de autorităţile locale şi părinţi.

Elevii au abordat şi subiecte mai delicate, ca rasismul sau dreptul la educaţie pentru orice copil.