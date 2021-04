Condițiile în care restaurantele ar putea să rămână deschise indiferent de incidența cazurilor de COVID

Restaurantele care au toți angajații vaccinați ar putea rămâne deschise, indiferent de numărul cazurilor de Covid înregistrate în localitatea unde se află, a declarat luni premierul Florin Cîțu.

Șeful Executivului spune că este vorba momentan despre o propunere, discutată cu patronatele din domeniu. Asta în contextul în care aceste afaceri au fost grav afectate în timpul pandemiei.

"Am avut discuţii şi cu restaurantele, pentru că au fost lovite în această perioadă cel mai mult restaurantele în această perioadă de criză. Pentru restaurante am propus, nu este o decizie luată, discutăm, ca dacă îşi vaccinează tot personalul, să fie deschişi tot timpul şi că nu mai fie legaţi de rata de incidenţă. Poate să fie deschis cu 5% din capacitate, dar să nu mai fie legaţi de rata de incidenţă. (...) Să nu mai fie dacă are tot personalul din acea unitate vaccinat. Restaurantul în care tot personalul este vaccinat ar putea avea un statut special", a spus Florin Cîţu.

Marți, la Guvern, oficialii discută cu reprezentanţii oamenilor de afaceri despre centrele de vaccinare organizate în cadrul companiilor private. Participă inclusiv cei din domeniul restaurantelor și al hotelurilor.

După ce va fi atins pragul de vaccinare de 70%, am putea scăpa și de mască de protecţie în spațiile publice, promite Florin Cîțu.