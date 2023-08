Ce salariu are un procuror din România. Care este diferența dintre un procuror șef și un procuror stagiar

În România, există două categorii de procurori:

· Procurorii civili, responsabili de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor comise de civili.

· Procurorii militari, responsabili de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor comise de personalul militar.

Câte tipuri de procurori sunt în România

La nivel național, există următoarele categorii de procurori:

· Procurorul General al României (șeful Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

· Procurorul Șef (șef al Direcției Naționale Anticorupție – DNA - și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - DIICOT).

· Procurorii Generali (șefi ai Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel).

· Prim-procurori (șefi ai Parchetelor de pe lângă tribunale și judecătorii).

· Procurorii șefi de secție (șefi ai secțiilor interne ale Parchetelor).

· Procurorii șefi de serviciu (șefi ai serviciilor interne ale Parchetelor).

· Procurorii șefi de birou (șefi ai birourilor interne ale Parchetelor) și

· Procurorii (procurorii înșiși, care au atribuții specifice în cadrul parchetelor).

Organizare

În România, în cadrul Ministerului Public, funcționează următoarele categorii de parchete:

· Parchete de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale pentru minori și familie și judecătorii.

· Parchete de pe lângă instanțele militare.

Ierarhia instituțională a parchetelor este organizată astfel, conform E-justice.europa.eu:

· Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) este în vârful ierarhiei și este condus de Procurorul General al României. Acesta coordonează activitatea celor 15 curți de apel.

· Parchetele de pe lângă curțile de apel coordonează activitățile celor 43 de tribunale, inclusiv tribunalul specializat în materie de minori și familie. Fiecare dintre aceste parchete este condus de un procuror general.

· Parchetele de pe lângă tribunale coordonează activitățile celor 176 de judecătorii funcționale, iar fiecare parchet de acest tip este condus de un prim-procuror.

· Parchetele de pe lângă cele 176 de judecătorii funcționale reprezintă primul grad de jurisdicție în ierarhie și sunt conduse de prim-procurori.

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, există două structuri specializate separate:

· Direcția Națională Anticorupție (DNA), responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție, condusă de un procuror șef.

· Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, condusă de un procuror șef sub coordonarea Procurorului General al României.

Urmărirea penală în cazurile de fapte penale comise de militari se desfășoară în cadrul parchetelor militare, care au statutul de unități militare. Aceste parchete activează în apropierea tribunalelor militare, Tribunalului Militar Teritorial București și Curții Militare de Apel București.

Ce salariu are un procuror în România

În luna aprilie a anului 2023, procurorul general al României, Alex Florența, a emis Ordinul nr. 551, prin care s-a decis ca salariile procurorilor din PICCJ (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și parchetele de judecătorii să fie calculate retroactiv, începând cu anul 2018, pe baza unei valori de referință sectoriale (VRS) de 605,225 lei, în loc de 484,18 lei, așa cum prevedea Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Legea salarizării unitare).

Ca urmare, cel mai mare salariu va fi cel al Procurorului General al României, variind între 39.358 lei brut și 49.096 lei brut. Mai exact, un Procuror General al României cu o experiență de peste 20 de ani în magistratură va avea un venit de 49.096 lei brut, ceea ce înseamnă 28.721 lei net, aproximativ 5.800 euro. Un procuror prim-adjunct va avea un salariu cuprins între 37.720 de lei și 47.051 de lei. Menționăm că salariile diferă în funcție de gradație și vechime.

Salariile procurorilor variază în funcție de gradul lor în sistemul judiciar și de nivelul de experiență acumulat. Iată câteva exemple, potrivit Lege5.ro:

· Un procuror cu grad de judecătorie, având între 0 și 3 ani de experiență, câștigă lunar 11.929 lei net. În cazul unei experiențe de peste 20 de ani, indemnizația lunară ajunge la 16.429 lei net.

· Un procuror cu grad de tribunal sau judecător militar la tribunalul militar câștigă, în funcție de experiență, între 18.905 lei net lunar și 21.429 lei net lunar, la un nivel de experiență de peste 20 de ani.

· Un procuror cu grad de curte de apel câștigă, în funcție de experiență, între 19.810 lei net lunar și 21.905 lei net lunar.

· Un procuror cu grad de PICCJ (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) are o indemnizație lunară cuprinsă între 20.786 lei net lunar, dacă are o experiență cuprinsă între 8 și 10 ani, și 25.000 de lei net lunar, dacă are o experiență de peste 20 de ani.

La polul opus, cele mai mici salarii din parchete vor fi cele ale procurorilor stagiari, cuantumul fiind identic cu cel al judecătorilor stagiari.

Ce salariu are un procuror stagiar

Potrivit Luju.ro, un procuror stagiar proaspăt intrat in sistem va avea un venit de 11.949 lei brut, adică 6.990 lei net, echivalentul a circa 1.400 euro. De asemenea, un procuror stagiar cu gradația 5 va primi un salariu de 14.162 de lei.

