Cât câștigă un avocat în România. Ce salarii au avocații din oficiu sau cei stagiari

Pentru a practica profesia de avocat este nevoie să urmezi studii superioare în domeniu – o facultate de drept acreditată.

Pe parcursul studiilor ai posibiltatea să alegi o specializare - drept penal, drept procesual penal, drept constituțional, drept administrativ, drept financiar, drept bancar, drept internațional public, drept civil, drept procesual civil, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietății intelectuale, drept internațional privat, dreptul comerțului internațional. În funcție de specializarea unui avocat, salariile pot varia.

Trebuie reținut că unele specializări sau domenii de practică pot fi mai căutate sau mai bine plătite decât altele. De exemplu, avocații specializați în dreptul corporativ sau dreptul fiscal pot avea tendința de a câștiga mai mult decât cei din alte domenii.

Cum se calculează salariul unui avocat

În funcție de modul în care își desfășoară activitatea, un avocat poate avea un salariu fix sau își poate crea singur mediul de lucru și își poate gestiona veniturile dacă își deschide o casă de avocatură.

Un avocat poate avea mai multe atribuții principale, în funcție de specializarea sa. Printre acestea, se numără următoarele:

· Oferă consultanță și consiliere juridică

· Cercetarea și culegerea de informații sau dovezi

· Întocmirea actelor juridice legate de divorțuri, testamente, contracte si tranzacții imobiliare

· Urmărirea sau apărarea în instanță

· Medierea litigiilor sau a disputelor care pot apărea între diverse părți

În funcție de serviciile pe care le oferă, de renumele său, de orașul în care activează, dar și de experiența pe care o are în domeniu, salariile avocaților diferă de la caz la caz.

De asemenea, veniturile unui avocat variază și în funcție de numărul de clienți pe care îi are, dacă lucrează la o casă de avocatură mai mică sau mai cunoscută, ori dacă are propria firmă sau cabinet de avocatură.

Prin urmare, salariul unui avocat poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv experiența, specializarea, locația, dimensiunea firmei de avocatură și alți factori relevanți. În general, salariul unui avocat este alcătuit dintr-o combinație de venit fix și eventuale bonusuri sau comisioane, dacă este cazul.

În primul rând, un avocat poate încasa un salariu fix, de bază, care poate varia în funcție de nivelul de experiență și specializare.

Dacă avocatul lucrează într-o firmă unde bonusurile sau comisioanele sunt oferite în funcție de performanță sau de numărul de cazuri câștigate, acestea trebuie luate în considerare la calculul salariului total.

De asemenea, multe firme de avocatură calculează salariile în funcție de orele lucrate. Avocatul poate fi plătit pe oră, iar numărul de ore lucrate într-o săptămână sau lună va influența salariul total.

Cât câștigă un avocat

Veniturile unui avocat pot fi destul de variate în funcție de localitatea în care își desfășoară activitatea, de nivelul de expertiză și de notorietate.

În București de exemplu, în cazul unui avocat fără experiență, pentru un program full-time, salariile variază între 2.500 și 4.000 lei net. Pentru un avocat cu 1-3 ani experiență, veniturile salariale cresc și pot ajunge până la 5.000 – 6.000 lei net.

Avocații care au acumulat între 3 și 5 ani de experiență în profesie câștigă în București peste 7.000 lei net.

De asemenea, avocații pot avea și propriii clienți, în afara casei de avocatură în care figurează cu un venit fix.

Avocații au posibilitatea să se înscrie pe listele de la Serviciul de Asistență Judiciară (SAJ), pe listele pentru „avocați din oficiu” și săîși asigure astfel o sursă de venit suplimentară.

În plus, cu timpul, avocații își pot deschide propriul cabinet, ori o societate de avocați, fie pot deveni parteneri în cadrul unor instituții deja înființate.

Prin intermediul unui business, veniturile pot crește substanțial, însă acestea diferă enorm, de la câteva mii de euro lunar, la câteva zeci sau sute de mii încasări, în funcție de speță, clienți și altele, potrivit unui studiu BestJobs, publicat de Stirile PRO TV.

Venitul unui avocat, în București:

· Avocat junior, fără experiență: 2.500 – 4.000 RON net

· Avocat cu minimă experiență, 1-3 ani: 5.000 – 6.000 RON net

· Avocat senior, cu peste 4 ani experiență: peste 7.000 RON net.

Ce salariu are un avocat stagiar

Un avocat aflat în perioada de stagiatură parcurge o etapă esențială în procesul de formare și calificare. După absolvirea unei facultăți de drept, urmează o perioadă de pregătire practică în domeniul juridic înainte ca o persoană să devină avocat cu drepturi depline.

Ce implică procesul de a deveni avocat:

· Studiile juridice. Persoana urmează cursurile unei facultăți de drept pentru a obține o diplomă de licență în drept. Aceasta oferă cunoștințe teoretice și de bază în drept.

· Stagiul profesional sau pregătirea practică. După absolvirea facultății de drept, persoana trebuie să completeze o perioadă de stagiu într-o firmă de avocatură sau într-o instituție juridică similară. Această perioadă are scopul de a oferi experiență practică și supervizată în diferite aspecte ale dreptului. Stagiul poate varia ca durată și conținut în funcție de jurisdicție.

În timpul stagiaturii, avocatul la început de drum lucrează sub supravegherea avocaților cu experiență, participă la activități de cercetare, scriere de documente legale, interacțiuni cu clienții, participă la ședințe de judecată și în general învață cum să aplice cunoștințele teoretice în practică. În final scopul este de a dezvolta abilitățile practice necesare pentru a deveni un avocat competent și de a dobândi încrederea în propriile abilități profesionale.

După finalizarea cu succes a stagiului, avocatul stagiar poate susține examenele de admitere la barou în jurisdicția respectivă. După trecerea acestor examene și îndeplinirea tuturor cerințelor, avocatul stagiar devine avocat cu drepturi depline și este autorizat să practice independent dreptul.

Prin urmare, salariul unui avocat stagiar poate varia semnificativ în funcție de mai mulți factori. În general, acesta poate fi influențat de renumele firmei de avocatură, de specializare sau de domeniul de practică, nivelul de experiență și alți factori relevanți.

Avocatul din oficiu

Avocatul din oficiu este un avocat desemnat sau numit de către instanță sau de către o autoritate competentă pentru a reprezenta și asista o persoană acuzată într-un proces penal sau într-o procedură judiciară în care acea persoană nu are mijloacele financiare sau resursele necesare pentru a-și angaja un avocat privat.

Rolul avocatului din oficiu este de a asigura că persoana acuzată beneficiază de un proces echitabil și că drepturile sale sunt respectate în fața legii. Avocatul din oficiu are aceleași responsabilități profesionale ca orice alt avocat și trebuie să ofere asistență legală competentă și reprezentare în favoarea clientului său.

Avocații din oficiu pot fi desemnați într-o varietate de situații, inclusiv în cazurile de infracțiuni grave sau în situații în care persoana acuzată nu are cunoștințe suficiente despre sistemul legal sau nu are mijloacele financiare pentru a-și angaja un avocat privat. De asemenea, avocații din oficiu pot fi desemnați în cazurile în care persoana acuzată este minoră sau nu are capacitatea de a lua decizii legale.

Este important să menționăm că avocații din oficiu au un rol crucial în asigurarea justiției și egalității de șanse în fața legii.

Conform avocatu.ro, avocatul din oficiu nu poate refuza preluarea cazului, decât în mod excepțional și pentru motive temeinice Avocatul din oficiu nu este ales de justițiabil ci este desemnat/delegat de Barou, prin Serviciul de Asistență Judiciară (SAJ). Statutul de avocat din oficiu desemnat pentru o anumită lucrare juridică se naște de la momentul emiterii delegației.

Deși avocatul din oficiu nu are aceleași drepturi când vine vorba de alegerea justițiabilului/clientului, acesta are aceleași obligații față de client, ca și cum ar fi ales.

Cât câștivă avocații din oficiu în România

Potrivit unui protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România și Ministerul Justiției în 2022, onorariile avocaților din oficiu pornesc de la 340 de lei, în cazul unor consultații juridice sau asistență acordată victimelor violenței în familie sau refugiaților, 510 lei pentru o reprezentare în cursul urmăririi penale, 680 lei pentru sistență juridică în căile extraordinare de atac.

În ceea ce privește onorariul pentru asigurarea asistenței juridice în materie penală, sumele sunt mai mari:

- 680 lei pentru asistența juridică a suspectului sau inculpatului in cursul urmăririi penale

- 863 lei pentru asistența juridică a fiecărui inculpat în cadrul procedurii de cameră preliminară

- 942 lei pentru asistență juridică a fiecărui inculpat în cursul judecăţii

- 1.230 lei pentru asistența juridică a fiecărui suspect sau inculpat în cursul urmării penale

- 1.360 lei pentru asistența juridică a fiecărui inculpat în cursul judecătil, separat pe fiecare fază procesuală.

Trebuie menționat că aceste sume erau valabile la încheierea protocolului în 20222 și prin Legea avocaturii se specifică faptul că onorariile vor fi indexate anual cu rata inflației.

Dată publicare: 24-08-2023 09:49