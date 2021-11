Campanie inedită pentru donarea de sânge: "Dracula donează, hai şi tu". Beneficiile aduse sănătății dacă donezi frecvent

Pro TV

Ca să îi convingă pe cei care pot dona sânge să vină în număr cât mai mare la centrul de transfuzii din Alba Iulia, studenții medicinişti din Cluj au gândit o campanie de donare... de Halloween!

"Dracula donează, hai şi tu"! este numele campaniei, care durează 5 zile. Dacă înainte de pandemie în orașul Marii Uniri erau în jur de 35 de donatori pe zi, acum sunt perioade când de abia ajung 15 oameni, iar nevoia de sânge este acută.

Mulți dintre cei care au ajuns la primele ore ale dimineții la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia nu sunt la prima donare. Alexandra are o grupă rară de sânge, așa că donează periodic.

Alexandra Sandor – donatoare: "Este foarte important salvăm o viaţă sunt momente foarte critice pentru unele persoane şi dacă putem să întindem o mână - de ce nu?..."

Doritorii îşi pot descărca pe telefon o aplicaţie prin care sunt informaţi despre campaniile de donare, dar pot primi şi informaţii când este nevoie de o anumită grupă de sange.

Rareş are 36 de ani şi donează sânge de ani de zile. Ştie că aşa poate să ajute oamenii aflaţi în suferinţă. Acum a aflat despre campania celor de la centrul de transfuzii şi a decis să meargă acolo, mai ales că în această perioadă numărul celor care donează a scăzut foarte mult.

Rareș Mureșan, donator: "Am zis hai totuși dacă pot să donez din nou am crezut că e mai multă lume. Poți salva alte vieți, oameni care au nevoie. Nu ai de ce să te temi".

Nicolae, donator: "Donez regulat, un ajutor în plus e binevenit oricând. Am donat pentru cineva şi apoi am venit regulat la 3-4 luni".

Persoanele care donează sânge în mod regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct sau accident cardiovascular cerebral, iar imunitatea este mai puternică. La fiecare donare se recoltează aproximativ 400 de mililitri de sânge, vital pentru mulţi dintre cei internăţi în spitale.

Dr. Ana Savu, director Centru de Transfuzii Sanguine Albă: "Donatorii de sânge contribuie la salvarea de vieți bolnavilor. Zilnic în spitale se fac transfuzii de sânge în primul rând sunt urgențele // intervențiile chirurgicale, bolnavii oncologici, dar și cei diagnosticați cu Covid."

Campania de donare "Dracula donează, hai şi tu!" se va încheia vineri. Cei care vor să doneze sânge în cadrul acestei campanii pot merge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Albă Iulia între orele 07:30 și 12:00.