Bucureștenii care nu au putut să ajungă la mare au luat cu asalt piscinele din oraș. Ce prețuri sunt

Clienții au fost așteptați cu muzică în surdină, băuturi reci și hamace pe nisip, care au creat iluzia unei vacanțe exotice.

"Am venit cu prietenii mei din UK, e prima dată când ei vin în România și am lăsat să experimenteze Bucureștiul mai întâi. Plănuiam să mergem la mare, dar e full peste tot, așa că am rămas aici, am băut cocktailuri, am stat pe plajă și o să mergem să mâncăm în curând".

"- Cum de nu ați plecat mai departe, la munte, la mare?

- Foarte aglomerat, nu stăm bine cu nervii, cu liberele. O zi aici e perfect. Mă simt ca la mare, am nisip, șezlong, băuturică, apă bună. Apă mai bună ca la mare, ce-i drept”.

În Capitală, termometrele arată la prânz 26 de grade Celsius. Putem spune că este vremea perfectă pentru a contura bronzul din această vară.

Agitație și la ștrandurile de cartier

De pe șezlong, din hamac sau din apă, oamenii veniți aici se bucură de atmosferă. Și partea bună este că pot sta la piscină până la miezul nopții, pentru că la 1 iunie a început programul de vară.

”- Nu ne-am gândit că pe 2 iunie va fi așa frumos.

- Ați reușit să vă bronzați măcar puțin?

- Da, da, deja e bronzat tatăl. În 2 ore s-a bronzat, ne-am luat mingea de volei să ne jucăm”.

”E cald, apa e bună, așteptăm mai mult bronz. Am făcut și câteva ședințe de solar, dar nu s-a prins foarte bine".

A fost agitație și la ștrandurile de cartier. Unii au luat vineri prima lecție de înot.

”Am prins vremea asta frumoasă și am zis să profităm la maxim de ea. E pentru prima oară când venim aici, eu nu prea practic sportul ăsta, dar am zis că așa cum știu, să-i învăț și pe ei".

Intrarea la piscină în București costă între 30 și poate trece de 100 de lei, în funcție de facilități și de zona în care se află complexul.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 02-06-2023 20:13