Bătaie cu apă la Festivalul ”Strada Armenească”, din Capitală. ”Tradiție veche, de când eram păgâni”

O bătaie cu apă a transformat o stradă din centrul Capitalei într-un loc de amuzament pentru toate vârstele. S-a întâmplat la Festivalul ”Strada Armenească'', la care au participat mii de oameni dornici să descopere cultura şi tradiţiile armenilor.

Într-un Bucureşti care s-a topit sub soarele dogorâtor, bătaia cu apă a avut mare succes.

Nimeni nu a scăpat cu hainele uscate după această înfruntare căreia armenii îi spun ''vartavar''.

Hrant Jaghinyan, organizator festival: ”Armenii au păstrat tradiţia vartavarului încă de pe vremea când erau păgâni, adică înainte de 301, când am devenit oficial creştini, şi astfel mulţumeam noi, armenii, zeiţei pentru toate bogăţiile oferite agriculturii.”

”A fost extraordinar, este prima dată când am venit şi la bătaia cu apă. Venim în fiecare an la festivalul armenilor, pentru că e extraordinar şi pentru copii. Am venit şi cu fetiţa mea, Alma”, spune Analia Enache, prezentatoare a Știrilor Pro TV.

Festivalul ”Strada Armenească'', a ajuns anul acesta la a 5-a ediţie. Oamenii au fost atraşi cu muzică, dansuri, mâncăruri delicioase pregătite pe loc, vestita cafea la nisip dar şi cu expoziţii de obiecte tradiţionale.

Kalamar Gyorgy: ''Întregul costum armenesc se numeşte taraz, mai târziu turcii l-au preluat şi l-au denumit cafta. Armenii, ca şi ceangăii, trăiesc în munţi, deci nu aveau timp să ia o mănuşă, fular, totul era încheiat până la gât şi cu mânecă lungă ca să nu îngheţe.''

Evenimentul s-a încheiat cu o invitaţie la lectură, strada Armenească devenind astfel pentru câteva ore, ''strada de carte''.

