‘Akids - Târg pentru copii la Casa Universitarilor din București, pe 26 mai

Pentru că se apropie 1 iunie, pe 26 mai, de la ora 10.00, copiii sunt așteptați la un Târg la Casa Universitarilor din București

Când?

Pe 26 mai, de la ora 10.00 – Intrarea este liberă.

Unde?

Casa Universitarilor- Strada Dionisie Lupu 46.

Iată mai jos și lista expozanților care vă așteaptă la Târgul ‘Akids!

Jucării Altfel, Ninina, 3fnky kids, Onili, Metropolitan Jewelery, Little Bandit, Jucăria Veselă, Meg Wi Baby, David and Thea, The Black Sheep, Kinga Varga, Natural Age, Miss H, Bebe Organic, Cajuki, Mokofun, Eematico, Povești cusute, Book Tree, Ameve, Corinne Chocolat, Blue Lily, Pooky, Fici+Mimi, Lisa & Co, Theodor și lumea, Colorazon, Eco extract, Decoriciu, Bubuland, Nui Organics, Dulcețuri Naturale Veronica, Biscuit Club, Cozy Things, TIAA Kids, Lulu &Pippa, Mon Caramel, BebeNani, Tantino Toys, Livada cu jucării, Buzdu Bijoux, Modern Crafts, Lura Atelier & Studio, Cărturești, La Maison de Confiance, Naturici, Lea et Maru și Luna Kids.

Pe terasă, vă așteaptă cu gustări delicioase: Mamapan, Tartelicious, Fagurele cu miere, Dăfud Dudes și Scallo-P, iar de spațiile de joacă sunt responsabili: Jucării Altfel și Boribon. Butoiul cu înghețată, Creperie hy, Coffee-Bike România și Voglia di Pasta completează lista noastră.

Surprizele nu se opresc aici. Moara de Hârtie le pregătește celor mici un atelier demonstrativ de hârtie manuală, iar Atelierul Cunoașterii vine cu un atelier de slime și înghețată (atelierele sunt gratuite, în limita locurilor disponibile).

Va exista și un colț de lectură pentru copii pregătit de Poveștile Cristinei. În plus, PlaYouth va organiza 4 ateliere gratuite: Chimie Distractivă, Modelino, Origami și Teatru de improvizație. Iar cei de la TRANSFORMO vor avea un spațiu de joacă cu lego și mașinuțe din lemn colorate, unde toți copiii se vor putea juca.