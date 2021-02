Zeci de câini, ţinuţi în mizerie şi înfometaţi, într-un adăpost insalubru din județul Arad. Imagini revoltătoare

Imagini revoltătoare în judeţul Arad, unde un adăpost insalubru, în care zeci de câini erau ţinuţi în mizerie şi înfometaţi, a fost descoperit de mai mulţi voluntari.

O parte dintre patrupede au fost salvate, însă femeia care le ţinea acolo ar fi dispărut cu 30 dintre ele. Acum poliţiştii verifică toate proprietăţile pe care le are femeia, încercând să găsească şi restul animalelor maltratate.

Imaginile greu de privit cu animalele chinuite au fost surprinse în clădirea unui fost CAP din Pâncota. Ororile au fost descoperite de o asociaţie care se ocupă cu protecţia animalelor iar oamenii au alertat autorităţile. Au apucat să salveze câteva zeci de patrupede, iar miercuri s-au întors după restul.



Poliţiştii au amendat-o marți pe femeie şi urmau să se revadă astăzi. Între timp, aceasta a dispărut şi a schimbat lacătul adăpostului.

Iasmina Moț, reprezentant ONG: „Este vorba de o doamnă care desfsoara activitatea asta oribilă, adună câini în mai multe locaţii, îi chinuie, îi ţine înfometaţi, fără apă, în propriile fecale. Câinii se mănâncă între ei de foame. Am găsit câinii extrem de bolnavi închişi în clădirea aia. Vreo 25 am numărat ,în fecale de jumătate de metru, nu aveau nicio şansă. Când au ieşit, au fugit acolo, unde apa este îngheţată, să bea apă”.

Impresionaţi de chinul animalelor, mai mulţi voluntari au venit să ajute.

Eleonora Talpeș, voluntar: „Am văzut evenimentul pe Facebook şi am venit. Și am venit să iau doi trei câini şi am o cerinţă de adopţie şi pe restul îi pun pe Facebook, tot pentru adopţie”.

Femeia este anchetata acum pentru maltratarea animalelor.