VIDEO șocant. Președintele Sudanului de Sud urinează pe el în timpul intonării imnului național, la o ceremonie

Potrivit publicației online Sahara Reporters, este vorba despre Salva Kiir Mayardit, în vârstă de 71 de ani, care este primul președinte al Sudanului de Sud încă de la obținerea independenței, în 2011.

Incidentul s-a produs la ceremonia de inaugurare a unui proiect de infrastructură rutieră, în timpul intonării imnului național.

”Din păcate, pentru că evenimentul a fost transmis în direct la TV, nu s-a putut face nimic pentru a remedia situația jenantă. Se presupune că Salva Kiir Mayardit, în vârstă de 71 de ani, suferă de o infecție a tractului urinar, care este frecventă la bărbații în vârstă”, notează cei de la Sahara Reporters.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm