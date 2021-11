VIDEO O mumie cu o vechime de cel puţin 800 de ani, descoperită de arheologi în Peru

Ea aparţine unei persoane dintr-o civilizaţie care s-a dezvoltat între litoralul şi zonele muntoase ale acestei ţări din America de Sud. Mumia, al cărei gen nu a fost dezvăluit, a fost descoperită în regiunea Lima, a precizat arheologul Pieter Van Dalen Luna, cercetător la Universitatea Naţională San Marcos din capitala peruană.

"Principala caracteristică a mumiei este aceea că întregul trup a fost legat cu funii, cu mâinile care îi acopereau chipul, un detaliu care face parte din tiparul local al ceremoniilor funerare", a adăugat acelaşi arheolog, potrivit Agerpres.

A team of experts has found a mummy estimated to be at least 800 years old in a tomb unearthed on Peru's central coast https://t.co/hLf32JsHnQ pic.twitter.com/R5TK4NIUSy