O elevă de 13 ani a înjunghiat o profesoară și alte două fete, într-o școală din Țara Galilor. Care e starea victimelor

Cele trei victime rănite cu o armă albă au fost externate.

Poliţia a fost chemată să intervină miercuri înainte de prânz la Şcoala Amman Valley, la Ammanford, în sudul Ţării Galilor, unde servicii de intervenţii au trimise, iar şcoala a fost încercuită.

Aceste fapte au provocat o emoţie puternică şi numeroase reacţii politice.

Premierul britanic Rishi Sunak s-a declarat ”şocat” şi le-a mulţiumit pe X poliţiei şi serviciilor de intervenţie.

A female teacher is among the three people stabbed by a girl at a high school in Wales.

