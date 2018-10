Un tânăr și-a invitat vecina la un pahar de bere. Clipele de groază trăite de femeie

Un tânăr de 24 de ani din judeţul Neamţ riscă să ajungă în închisoare, pentru că a încercat să violeze o femeie de 77 de ani.

Cei doi sunt vecini, iar victima spune că a fost luată cu forţa şi târâtă într-o cameră din casa tânărului. Aici, agresorul a lovit-o de mai multe ori şi a încercat să o abuzeze. Bătrâna a reuşit cu greu să scape şi a cerut ajutorul vecinilor. Suspectul este acum în arest.

Bătrâna povesteşte momentele de groază prin care a trecut. Vecinul ei a invitat-o în curte la un pahar de bere şi, pentru că îl cunoştea, nu l-a refuzat. Imediat cum a trecut pragul porţii acesta a târât-o într-o cameră şi s-a năpustit asupra ei.

Victimă: "M-a dus în camera aia. Uite îs fărâmată toată. M-am rugat de el ca şi cum te rogi la Dumnezeu să mă lase în pace că nu îl spun la nimeni. Aproape o oră m-am luptat cu el."

Bătrâna l-a împins la un moment dat pe agresor, care a căzut peste soba şi s-a lovit la cap. Cât timp acesta a fost ameţit de lovitură, bătrâna a reuşit să fugă din cameră şi a scăpat printr-o spărtură din gard.

Victimă: "Am venit pe acolo şi am ieşit pe aici am dat cu pumnul în scânduri şi le-am rupt că poarta era încuiată cu lacăt şi am ieşit pe aici. De frică şi de spaimă am rupt tot şi am ieşit pe aici."

Fiica femeii locuieşte în acelaşi sat şi o vecină de-a mamei a anunţat-o ce s-a întâmplat. S-a dus într-un suflet şi a găsit-o pe bătrâna plină de sânge şi foarte speriată.

Fiica victimei: "Când am găsit-o pe ea era toată plină de sânge şi desfigurată cu nasul unflat şi toată zgâriată pe aici şi plină de sânge pe mâini. A zis că o doare de nu mai putea să vorbească."

Victima a reuşit să le spună poliţiştilor ce a păţit şi cine a agresat-o.

Robert Costan, IJP Neamţ: "În urma investigaţiilor desfăşurate poliţiştii au identificat şi reţinut un tânăr de 24 de ani bănuit de comiterea faptei."

Tânărul a fost şi arestat preventiv pentru viol.

