Un tânăr de 24 de ani din Vaslui a murit în urma unui pariu stupid. Victima, găsită înghețată, într-un șanț

Un pariu stupid i-a adus sfârșitul unui tânăr de 24 de ani din județul Vaslui.

Curioși sa vadă cine e mai rezistent la băutură, trei tineri au consumat mult alcool, acasă la unul dintre ei. La final, cel mai mare și-a pierdut cunoștința. Iar amicii l-au scos în drum și l-au abandonat, pe jumătate dezbrăcat, într-un șanț.

Au crezut că așa e mai bine, decât să afle părinții lor că s-au îmbătat. Victima a murit de frig, iar prietenii de pahar sunt cercetați pentru ucidere din culpă.

Tânărul de 24 de ani nu obișnuia să consume alcool. Când s-a pus pe băut cu tovarășii sai, de 19 și respectiv 21 de ani, n-a rezistat prea mult. Ceilalți doi nu l-au lăsat să își revină și nici nu i-au anunțat familia. L-au târât în drum și l-au lăsat într-un șanț. Un echipaj de poliție l-a găsit pe băiat și a sunat la Ambulanță.

Tânărul a murit înghețat

Dr. Dan Ungureanu, Ambulanța Vaslui: „Un bărbat de 24 de ani, găsit inconștient în loc public. Solicitarea a fost făcută de un echipaj de poliție. La locul intervenției, echipajul a găsit victima fară semne vitale și cu semnele morții deja instalate”.

Mama victimei: „Pe la 3 fără un sfert a venit poliția și a bătut la ușă. M-a întrebat 'unde e băiatul dumitale?'. Am zis că în sat, dar nu am ținut cont de oră. Era un copil cuminte. Nu știu să vă spun, totul dădea de pe el. Am plecat pe drum în sus și îmi zice: 'nu știu cum să vă spun, băiatul dumneavoastră e mort'. Am zis că mor”.

La autopsie, legiștii au constatat că tânărul a murit înghețat.

Tatăl victimei: „După i-au pus o ladă de bere goala lângă el. Să se facă dreptate. Pe al meu îl îngropăm mâine și ei sunt în libertate”.

Ruda victimei: „E groaznic. Copii needucați, nesupravegheați. Păcat și de unii, și de alții. Ăia se duc unde se duc, asta nu se mai întoarce. Am ințeles că au făcut pariu, care țin mai mult la șpriț”.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Cei doi tineri, de 19 și 21 de ani, sunt cercetați sub control judiciar.