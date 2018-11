Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de copii, când ieșeau de la școală. VIDEO

Getty

Cel puțin 5 persoane au murit și 18 au fost rănite, după ce o mașină a intrat într-un grup de copii care se aflau în fața unei școli din orașul chinez Huludao.

Incidentul a avut loc în orașul din provincia Liaoning din nord-estul Chinei, potrivit presei locale, care nu a dat informații dacă printre victimele care și-au pierdut viața sunt și copii, informează EFE, citat de Agerpres.

Five people have died and 18 were hospitalized with injuries from a car plowing into a crowd outside a primary school in Huludao, in north-eastern #China. Not clear yet if it was a deliberate act or an accident pic.twitter.com/aZD9BS4SjH — Guy Elster (@guyelster) November 22, 2018

Autorităţile chineze l-au reţinut deja pe şoferul vehiculului şi anchetează incidentul care s-a produs la amiază, când un număr mare de copii ieşeau de la şcoală.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Frightening! A car crashed into a group of students outside a primary school in Huludao, NE China’s Liaoning Province, on Thursday. Injured students were sent to the hospital. The driver was detained and the investigation is ongoing. pic.twitter.com/ss0DDCrAoE — Global Times (@globaltimesnews) November 22, 2018

Mainland media say five dead and 18 injured after a car smashed into a group of children in Huludao, Liaoning provincehttps://t.co/t2FNR7UGu0 pic.twitter.com/61KXU48NQ5 — RTHK English News (@rthk_enews) November 22, 2018

