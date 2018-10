Un interlop din Craiova a murit la volan, în timpul unui video-call

Un bărbat de 48 de ani din Craiova a murit, în acest weekend, după ce a intrat cu mașina, un autoturism marca Porche Cayenne, într-un stâlp de beton.

Potrivit site-ului Ziarul de Craiova, bărbatul, cunoscut pentru legături cu lumea interlopă, supranumit „Briceag”, folosea funcția video-call atunci când a avut loc tragedia. El conducea cu maare viteză și asculta muzică la maximum atunci când a pierdut controlul volanului.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, bărbatul conducea un Porsche Cayenne pe Calea București, dinspre Balș către centrul municipiului, când a pierdut controlul direcției, a intrat pe trotuar și a retezat un stâlp al rețelei de energie electrică.

Autoturismul scăpat de sub control nu s-a oprit, ci a pus la pământ gardurile a două gospodării și s-a oprit în curtea unui craiovean. În drumul său, autoturismul a retezat o conductă de gaze care alimentează una dintre gospodării. Pompierii doljeni au trimis la fața locului o autospecială cu apă și spumă, dar și un echipaj SMURD, însă medicii nu au putut face nimic pentru craioveanul de 48 de ani, care a decedat pe loc în urma accidentului. De asemenea, Distigaz Sud Rețele a intervenit pentru oprirea gazelor, informează Gds.ro.

Proprietarul gospodăriei în care s-a oprit mașina scăpată de sub control a povestit pentru Gazeta de Sud că a intrat în casă cu câteva minute înaintea accidentului.

„Eram la masă, în curte. Am intrat în casă și după cinci minute am auzit un zgomot puternic. Am știut imediat că a fost un accident, dar nu mă așteptam să găsesc mașina la mine în curte. A rupt stâlpul de beton, gardul vecinului, țeava de gaze și gardul meu. Vecinul nu este acasă, dar cred că se întoarce în seara asta (aseară – n.r.)“, a spus craioveanul Constantin Livezeanu. Se pare că șoferul circula pe banda a doua a șoselei, iar după o depășire, când a încercat să intre pe banda întâi, a pierdut controlul și a ajuns pe trotuar, apoi într-o gospodărie.

Polițiștii doljeni au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, urmând să se stabilească exact împrejurările în care și-a pierdut viața craioveanul de 48 de ani, dar și viteza cu care rula autoturismul înainte de accident.

