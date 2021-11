Un copil beat din Vaslui și-a tăiat vecinele care îi ceruseră să dea manelele mai încet. Tatăl i-a sărit în ajutor cu toporul

Shutterstock

Un băiat de 13 ani din Vaslui, beat, și-a tăiat două vecine cu cuțitul, după ce acestea i-au cerut să dea mai încet manelele. În ajutor i-a sărit și tatăl său, care l-a lovit pe vecin cu toporul în cap.

Incidentul șocant a avut loc în seara zilei de joi, când minorul în vârstă de 13 ani, din comuna Iana, a sărit cu cuțitul la vecinii care l-au rugat să dea manelele mai încet, scrie Vremea Nouă.

Băiatul care se afla sub influența alcoolului a scos din buzunare două cuțite și a tăiat-o pe vecina sa în vârstă de 15 ani, dar și pe mama ei. În ajutor i-a sărit și tatăl alături de care bea și asculta manele, adultul lovindu-l la rândul său pe vecin cu toporul în cap.

Minorul a fost ridicat de polițiști și dus într-un centru pentru minori delincvenți din Bârlad, în timp ce tatăl acestuia este cercetat sub control judiciar.

Ce spune poliția

Adolescenta și mama ei au nevoie de 8 zile de îngrijiri medicale, iar tatăl ei s-a ales cu traumatism cranian.

”În cauză, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. Cercetările se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Față de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Iana, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile”, a precizat inspectorul de poliție Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.