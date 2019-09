Un copil a murit electrocutat în timp ce se "juca". "Nu ştiu ce a fost în mintea lui"

O "joacă" greşit înţeleasă i-a adus sfârșitul unui copil de 12 ani din Negrești, județul Vaslui.

Acesta s-a urcat pe un stâlp de electricitate și a pus mâna pe fire. Într-o fracțiune de secundă, băiatul a căzut de la o înălţime de 7-8 metri, sub privirile îngrozite ale prietenilor lui.

Medicii de la SMURD l-au resuscitat timp de o oră, însă nu au mai putut face nimic pentru copil. Cazul a fost preluat acum de Poliție.

Băiatul se juca împreună cu alţi patru copii, la periferia oraşului Negreşti. O femeie i-a văzut în faţa porţii sale, cu puţin timp înainte de accident. După mai puţin de zece minute, a auzit strigătele disperate ale prietenilor copilului, iar când a ieşit din curte, băiatul de 12 ani zăcea la pământ fără simţire, într-o baltă de sânge.

Localnică: "O gaşcă de 4-5 copii se jucau în faţa casei mele. Imediat s-a întâmplat. Nu ştiu ce a fost în mintea lui să urce sus. A pus mâna. L-a curentat, a făcut infarct, acolo sus şi a căzut jos."

Vecinii băiatului sunt în stare de şoc, şi susţin părinţii lui aveau grijă de el.

Localnic: "Îmi pare rău, sunt oameni muncitori, cuminţi. S-a urcat pe stâlp, a pus mâna pe fir şi s-a curentat. Condoleanţe pt ei."

Localnic: "Trebuia să aibă grijă de ei, să ştie unde pleacă, dacă sunt la școală. E o familie care are grijă de ei, aşa am înţeles. Nu am cuvinte să vă explic."

Când au ajuns salvatorii la faţa locului, băiatul era inconştient. A fost resuscitat timp de o oră, însă cu tot efortul medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic.

Marius Stanciu, purtător de cuvânt al IJSU Vaslui: "Echipajul de prim ajutor a găsit un copil electrocutat, inconştient şi cu multiple fracturi. După ce a fost aplicat protocolul de resuscitare mai bine de 60 min, medicul a fost nevoit să constate decesul."

Poliţiştii au deschis o anchetă, iar cazul a intrat şi în atenţia celor de la Protecţia Copilului Vaslui. Familia lui mai are 4 copii, dar este foarte sărmana, aşa că are nevoie acum de ajutor pentru a-şi înmormânta fiul.

