Un bărbat din Vaslui a ajuns la spital, după ce un jandarm l-a bătut în propria curte

Un jandarm din Vaslui este anchetat de Parchetul militar Iaşi, după ce a fost acuzat că, într-un conflict, ar fi călcat în picioare un tânăr de 28 de ani.

Cel lovit susţine că a a ajuns în spital cu splina ruptă şi a fost operat de urgenţă, după ce a fost pus la pământ de jandarm. La întreaga scenă a fost martoră iubita victimei. După ce va fi externat, bărbatul este decis să depună plângere.

Tânărul povesteşte că, după o zi de muncă, a mers împreună cu iubita lui la magazinul din localitate unde s-au întâlnit cu un verişor. În glumă, cei doi tineri şi-au măsurat forţa braţelor printr-un joc şi apoi s-au despărţit prieteneşte.

Bărbatul de 28 de ani spune că după o vreme s-a trezit la poartă cu poliţia şi un jandarm, pe motiv că ar fi fost reclamat că a fost agresiv.

Ion Popa, victimă: „Am plecat cu soţia acasă. În faţa porţii era echipajul de poliţie. M-au băgat forţat în curte. Eu, soţia, jandarmul şi poliţistul. M-a lovit cu piciorul în partea stângă, am venit în gard şi am mers în casă. Jandarmul e singurul care m-a lovit, şeful de post mă scotea, că altfel mă omora. Am căzut jos inconştient."

Bărbatul a sunat la 112 după trei zile, când nu mai putea de durere. Tânărul avea ruptura de splină şi a fost operat de urgenţă, spun medicii.

Dr. Dan Ungureanu, SAJ Vaslui: „Echipajul a găsit un pacient conştient care declară o durere în hemitorace stânga, în urma unei agresiuni. Pacientul a fost monitorizat şi transporat la Vaslui pentru ingvestigatii şi tratament corespunzător.”

Vecinii şi rudele spun că nu au mai avut probleme cu tânărul şi că jandarmul l-a agresat fără motiv.

La întreaga scenă a asistat şi iubita victimei, o tânără de 16 ani însărcinată în luna a nouă. De spaimă, ea a intrat în travaliu. A fost dusă cu maşina poliţiei până la ambulanţă, care a preluat-o şi a dus-o la spital, unde a şi născut, o fetiţă sănătoasă.

Localnică: „Au luat-o durerile naşterii în maşina poliţie. Poliţiştii au sunat o vecină, că i s-a rupt apa. A sunat la 112. Ea e slabă şi de sperietură, în maşina poliţiei a luta-o durerea.”

Localnic: „Băiatul e cuminte, nu poartă cuţite, e gospodar, la casa lui. Să mai fie şi nevasta cu mine şi să nască de frică. Nu e normal.”

Gheorghe Popa, fratele victimei: „Putea să moară. A leşinat. A căzut.”

Reporter: „Aşa de tare l-a lovit?”

Fratele victimei: „Dacă i-a dat cu bocancul de i-a scos splina... E încăpățânat el, dar nu dă în cap, mai vorbeşte. Nu se face aşa, să îl baţi cu bocancul în ogradă.”

În replică, cei de la Jandarmerie spun că au început o anchetă la Parchetul Militar şi urmează să se stabilească exact cum s-a petrecut totul.

