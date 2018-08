Șeful OPC Constanța spune că cei care l-au bătut înjurau PSD-ul: ”Da, îmi asum, sunt membru PSD”

News.ro

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Horia Constantinescu, afirmă că terasa din Neptun unde el şi o colegă au fost agresaţi va fi amendată cu 30.000 de lei pentru obstrucţionarea controlului.

De asemenea, el va propune închiderea definitivă a acesteia, potrivit News.ro.

Constantinescu spune că, în timpul verificărilor, cei prezenţi la terasă au scandat împotriva PSD şi i-au acuzat pe comisarii CJPC că au fost trimişi de Liviu Dragnea. Administratorul terasei susţine că există "un curent anti-PSD şi anti-controale".

Administratorul terasei Zorba’s din Neptun, Cătălin Ciripan, a declarat, joi, jurnaliştilor că acţiunea comisarilor de la Protecţia Consumatorilor era al cincilea control din ultima săptămână.

"Este al cincilea control pe care l-am avut în ultima săptămână. DSV a fost de două ori, ANAF, e o activitate legală totală acolo, am contract cu firma de pază, am şi camere de supraveghere care nu pot funcţiona în momentul de faţă pentru că nu am serverul la ele", a spus el.

El a susţinut că nu a fost implicat în scandal.

"Este un curent anti-PSD, anti-controale şi nu s-a întâmplat doar la mine. Am fost acum două săptămâni la Arenele Romane şi la fel s-a întâmplat, un control de la OPC şi la fel. Eu nu am avut nicio treabă", a spus Cătălin Ciripan.

El a precizat că totul a pornit de la un client al localului, care s-ar fi supărat atunci când a auzit că CJPC doreşte să închidă unitatea pentru că nu are plasă de muşte la intrare.

"Un client care vine la acea terasă de 20 de ani, avea o stare de euforie mai dezvoltată, probabil că lumea în concediu consumă alcool şi a auzit discuţia pe care am avut-o cu colega domnului Horia Constantinescu. O discuţie normală, dânsa a efectuat controlul şi, auzind că ea vrea să mă închidă că nu am plase de muşte la intrarea de la bucătărie, domnul respectiv s-a sesizat. Îl cheamă Dan şi nu mai ştiu cum, nea Dan îi spune toată lumea acolo. A început să înjure, a zis puncte-puncte PSD, lua-v-ar aşa... De două ori l-am calmat, a treia oară când s-a ridicat s-a aplecat pe masă şi a atins-o pe colega lui, dar nu s-a dus să dea în ea, era într-o stare de....şi de acolo a început tot spectacolul", a afirmat el.

Cătălin Ciripan a susţinut că nu a fost obstrucţionat controlul şi că au existat inspectori care au verificat localul.

La rândul său, şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că autoritatea pe care o conduce "nu se va pune în genunchi" în faţa unor astfel de acţiuni.

"Suntem pregătiţi să demonstrăm exact contrariul, că de data asta vrem să strângem mai tare rândurile, (...) alături de colegii din Poliţie care îmi doresc să fi avut o atitudine mai fermă, mă refer la primii prezenţi pe terasă, să nu ne fi lăsat puţin în degringoladă, să spun aşa", a afirmat Constantinescu.

El a susţinut că persoanele de pe terasă l-au acuzat că a fost trimis în control de Liviu Dragnea.

"A ieşit alarmând în întreaga terasă că suntem membri PSD. Da, îmi asum, sunt membru PSD. Vreau să răspund unei alte acuzaţii. Nu Liviu Dragnea m-a trimis, nu domnul preşedinte m-a trimis pe această terasă. Ori nu a ajuns ca să mă trimită şi nu o cunoaşte, ori a fost aşa cum îl ştim, o persoană miloasă, şi l-a lăsat pe Zorba Grecul să dănţuiască în continuare pe malurile lui Pontus Euxinus. Dar nu dânsul ne-a trimis acolo", a spus Constantinescu.

El a adăugat că i se pare "strigător la cer" ca în anul Centanarului Unirii românii să fie dezbinaţi pe motive politice.

"Atitudinea noastră şi activitatea noastră este consfinţită de lege şi este în slujba Guvernului României, indiferent dacă ne place sau nu ne place. Nu putem transforma nicio ţară membră a comunităţii europene într-un stat anarhic pentru că nouă ne place că ţinem cu Steaua sau cu Dinamo. Mi se pare mai mult decât strigător la cer ca în anul Centenarului Unirii românii să fie dezbinaţi şi criteriul pentru care să ne aruncăm unul altuia invective este apartenenţa la un partid politic", a mai spus şeful CJPC Constanţa.

El a spus că unitatea respectivă va fi amendată cu 30.000 de lei pentru obstrucţionarea controlului şi va propune Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi închiderea definitivă a terasei.

"Solicităm regionalei închiderea definitivă. Considerăm că trebuie să avem o atitudine fermă, suntem o autoritate de control, vorbim de comisarii ANPC şi vreau să arătăm că nu putem fi evacuaţi ca beţivii de pe terasă", a precizat Constantinescu.

El a spus că au fost găsite şi alte nereguli la terasă, în afara lipsei plasei de muşte de la intrarea în bucătărie.

"Vorbim de un spaţiu de opt metri pătraţi cu indulgenţă. Legiuitorul spune că în acesta nu se pot procesa şi găti decât materii prime gata curăţate, tăiate, nu pot fi făcute prea multe operaţiuni, că lipsesc bancul de lucru pentru legume, bancul de lucru cu butuc pentru carne, zona pentru fiecare chiuvetă, zona de procesare a peştelui şi toate aceste lucruri nu pot fi făcute în opt metri pătraţi", a menţionat Constantinescu, adăugând că rafturile erau ruginite şi notând ca lucruri pozitive utilajele profesionale din inox şi pavimentul.

Incidentul a avut loc miercuri, iar Horia Constantinescu declara pentru News.ro că a mers împreună cu 20 de colegi din cadrul Comandamentului Litoral pentru un control în staţiunea Neptun.

"O colegă m-a sunat să mă informeze că a găsit o locaţie cu deficienţe, este vorba de terasa Zorba’s şi o parte dintre lucrători şi dintre clienţi se manifestă agresiv la adresa ei şi a altui coleg ajuns acolo între timp. M-am urcat în maşină, am ajuns acolo, m-am interpus între agresorul iniţial, care a îmbrâncit-o pe colega noastră peste scaune. Era un consumator, probabil rudă cu proprietarul locaţiei pentru că îl apela cu <”, relata Constantinescu.

El spunea că mai multe clienţi ai localului, dar şi angajaţi l-au îmbrâncit, a căzut pe spate, au vrut să îl lovească, dar a reuşit să se ridice şi a sunat la 112. Şeful CJPC Constanţa menţiona că până la sosirea poliţiei situaţia a degenerat, a continuat să fie îmbrâncit, agresat, strâns de gât, iar la un moment dat în toată acea învălmăşeală şi-a dat seama că şi-a pierdut un dinte.

Scandalul s-a încheiat după sosirea poliţiei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ultraj.

